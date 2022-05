De in 2019 groots aangekondigde totaalrenovatie van het Koning Boudewijnstadion lijkt ruim drie jaar later een afgesloten hoofdstuk, zo bericht Het Laatste Nieuws woensdag.

Volgens de krant is het idee om het nationale stadion om te bouwen tot een moderne 'Golden Generation Arena' in alle stilte afgevoerd bij gebrek aan financiering vanuit de overheid. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) blijft in een reactie op de vlakte. 'Wat ons betreft is er geen nieuws. Wij kunnen niets aankondigen', klinkt het.

In maart 2019 ontvouwde de CEO van KBVB, Peter Bossaert, samen met Bob Verbeeck, topman van Golazo, de organisator van de Memorial Van Damme, de ambitieuze plannen om het Koning Boudewijnstadion een grondige facelift te geven. Het gerenoveerde stadion zou de Golden Generation Arena gaan heten, een verwijzing naar de 'unieke sportgeneratie' in België met toppers als Eden Hazard en de broers Borlée, die de voorstelling toen ook bijwoonden. Voor de financiering, berekend op zo'n 180 à 200 miljoen euro, rekenden de initiatiefnemers volledig op publieke middelen. Maar volgens Het Laatste Nieuws is het project 'in een doodlopende straat beland'. Zo is er volgens de krant nooit een architectenbureau aangesteld, werd geen milieustudie besteld noch een bouwheer gezocht. Ook vanuit de politiek 'beweegt er amper iets' en zou het dossier 'minstens tot de verkiezingen van 2024 muurvast zitten'.

Bij de KBVB, met de Rode Duivels betrokken partij, verkiest men op de vlakte te blijven. 'De renovatie van het stadion met het oog op de Golden Generation Arena is een project op langere termijn. De KBVB is niet verantwoordelijk voor de financiering daarvan. Het gaat om overheidsgeld. De beslissing ligt bij de politieke wereld', zegt woordvoerder Pierre Cornez. Hij legt uit dat, na contact met CEO Peter Bossaert, beslist is voorlopig inhoudelijk niet in te gaan op het dossier. 'Wat ons betreft is er vandaag nog niets nieuws. We kunnen momenteel niets aankondigen.'

De KBVB stelde zich intussen wel kandidaat voor de organisatie van de Final Four in juni 2023. Als België wordt gekozen, dan zou er in het Koning Boudewijnstadion en op Sclessin, de thuishaven van Standard, worden gevoetbald. Peter Bossaert bevestigde vorige maand nog dat de stad Brussel bij een toewijzing van de Final Four wel bereid is 'de nodige ingrepen te doen voor een beter comfort'. Volgens HLN gaat het om zo'n 2,5 miljoen euro voor o.a. nieuwe zitjes, kleedkamers en persruimte. Daarnaast komt er, voor de Memorial, een nieuwe atletiekpiste waarvoor de stad Brussel 2 miljoen euro vrijmaakt. Maar België hoopt ook het WK voor vrouwen van 2027 binnen te halen, en dan moet er zo'n 60 miljoen euro geïnvesteerd worden om het nationale stadion WK-waardig te maken.

