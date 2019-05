Nu Antwerp zijn Europees ticket beet heeft, is het tijd voor renovatiewerken. Een stand van zaken.

Met een week vertraging viel ook het doek voor Antwerp, de feniks die de voorbije vier jaar uit zijn as verrees en op twee jaar tijd een aanwinst werd voor 1A en uiteindelijk ook voor play-off 1. Daarin startte het sterk op Standard, maar werd daarvoor niet beloond, terwijl het later misschien wat meer kreeg dan waar het recht op had. Zo was althans de interne evaluatie.

