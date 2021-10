Luka Elsner charmeert bestuursleden, dineert met supporters, spreekt zes talen en houdt van ploegen die vrijheden koppelen aan opofferingen. Een portret.

Matthias Leterme had zeker niet verwacht om woensdagavond nog een telefoontje te krijgen van Luka Elsner. Ongeveer een jaar eerder had de algemeen manager van KV Kortrijk een beetje toevallig de Franse Sloveen leren kennen. 'Tactisch, in zijn manier van werken, zie je dat het een intelligent iemand is. Een naam die je onthoudt en ergens noteert', vertelde Leterme enkele weken later, nadat hij Elsner de sleutels van zijn ploeg had toevertrouwd.

De sterke man van KVK viel dus helemaal uit de lucht toen hij zijn coach hoorde zeggen dat die zou vertrekken, ongeveer acht maanden nadat hij de zware taak op zich had genomen om de Kerels weer op de rails te zetten.

'Ik wil hier enkele jaren blijven', vertelde Elsner nog bij het begin van het seizoen, nadat hij zijn ploeg met een 6 op 6 aan de kop van het klassement had gezet. En de daad werd bij het woord gevoegd: Elsner verhuisde met zijn gezin naar een plek dicht bij het Guldensporenstadion, volgde intensieve lessen Nederlands en ging tafelen met enkele supporters die de muren van de kleedkamer waren komen helpen schilderen.

Acht wedstrijden en negen punten later verlaat de ex-trainer van Amiens en Union evenwel West-Vlaanderen om naar de andere kant van het land te verkassen.

De ziel van een club

Luka Elsner is geen onbekende bij de grote clubs uit Wallonië. Zijn geslaagd seizoen bij Union was opgevallen bij Mehdi Bayat, die op dat ogenblik een opvolger zocht voor Felice Mazzu. De gedelegeerd bestuurder van Charleroi had het wel voor Elsner en noemde hem zelfs al Luka.

Maar uiteindelijk werd de sterke man van de Carolo's gedribbeld door Amiens, een kleine club uit de Ligue 1, en trok hij Karim Belhocine aan. Ook toen de Rouches wat later, in een lastige winter, een opvolger moesten zoeken voor Philippe Montanier, viel de naam van Elsner, maar uiteindelijk nam Mbaye Leye plaats op de bank van Sclessin. De opvolging van Monty is het dus niet geworden, maar het wordt nu wel die van de Senegalees. Elsner moet de Luikse vulkaan weer tot leven wekken.

Het liet de Franse Sloveen niet onverschillig dat een club met veel traditie aan zijn mouw trok. Hij was al verliefd geworden op de sfeer in het Dudenpark van Union en op de Engelse tribunes die zo kenmerkend zijn voor het Guldensporenstadion.

Ook nu komt hij in een club met een warmbloedig publiek terecht. 'Iedere club heeft haar eigen ziel, daar moet je aandacht voor hebben', verklaarde hij in het begin van het seizoen. Van het restaurantbezoek met de supporters maakte hij gebruik om hen te peilen: 'Ik wilde hun gevoelens kennen, weten wat de mensen in het stadion verwachten.'

Het meesterwerk van het Lotto Park

Wat verwachtingen betreft: op Sclessin gonsde het de voorbije dagen van trainersnamen. Behalve met Elsner nam het bestuur van Standard ook contact op met Alexander Blessin en nog een andere coach die in de Ligue 1 gewerkt heeft. Ten slotte kozen ze voor de man die na tien speeldagen een behoorlijke balans van 15 op 30 kan voorleggen.

De mooiste prestatie van Elsner bij de Kerels is ongetwijfeld de 0-2-zege op Anderlecht, met amper 35 procent balbezit, maar zonder een schot tussen de palen toe te staan, terwijl Albert Sambi Lokonga, de sleutelfiguur van paars-wit, compleet uit de wedstrijd werd gehouden.

'Ik besteed veel aandacht aan de defensieve structuur van de ploeg. Ik vind: om de vrijheid te verdienen om een offensief risico te nemen moet iedereen heel wat offers brengen opdat het defensieve blok blijft staan en voor evenwicht zorgt', legde de coach uit toen we hem naar zijn voetbalvisie vroegen.

Zijn Kortrijk heeft gemiddeld het minste balbezit in 1A dit jaar (42,1 procent) en staat ver naar onderen in het klassement van de schoten op doel (9,62 per match), van de uitgevoerde passes (299,5 per match) of van ballen die in de backlijn van de tegenstander gespeeld worden (12,46 per match).

Maar door de geniale invallen van Faïz Selemani en de compactheid van de ploeg die afwisselt tussen een 4-4-2 en een 4-3-3 legden de Kerels de basis voor een rustig seizoen. 'Men heeft nog nooit een ploeg iets zien winnen als ze bij balverlies helemaal uit balans geraakt', vertelde Elsner ook nog. Zijn team staat wel aan de kop van het klassement qua intercepties (51,87 per match), wat kenmerkend is voor een compact defensief blok.

Zwakke verdediging

Het Luikse bestuur was vast en zeker op zoek naar een coach die voor defensieve stevigheid kan zorgen, want die lag de laatste maanden zodanig in duigen dat Standard een van de zwakste verdedigingen van het land had (in totaal 18,62 toegestane expected goals).

En dus klopten ze aan bij de coach die de op één na beste verdediging in 1A neergezet heeft. Een coach die aan het begin van het seizoen verklaarde dat 'het twee jaar duurt' om echt je stempel te drukken op een ploeg. Zolang op de bank van Standard mogen blijven zou op zich al een geweldige overwinning zijn.

Matthias Leterme had zeker niet verwacht om woensdagavond nog een telefoontje te krijgen van Luka Elsner. Ongeveer een jaar eerder had de algemeen manager van KV Kortrijk een beetje toevallig de Franse Sloveen leren kennen. 'Tactisch, in zijn manier van werken, zie je dat het een intelligent iemand is. Een naam die je onthoudt en ergens noteert', vertelde Leterme enkele weken later, nadat hij Elsner de sleutels van zijn ploeg had toevertrouwd.De sterke man van KVK viel dus helemaal uit de lucht toen hij zijn coach hoorde zeggen dat die zou vertrekken, ongeveer acht maanden nadat hij de zware taak op zich had genomen om de Kerels weer op de rails te zetten.'Ik wil hier enkele jaren blijven', vertelde Elsner nog bij het begin van het seizoen, nadat hij zijn ploeg met een 6 op 6 aan de kop van het klassement had gezet. En de daad werd bij het woord gevoegd: Elsner verhuisde met zijn gezin naar een plek dicht bij het Guldensporenstadion, volgde intensieve lessen Nederlands en ging tafelen met enkele supporters die de muren van de kleedkamer waren komen helpen schilderen. Acht wedstrijden en negen punten later verlaat de ex-trainer van Amiens en Union evenwel West-Vlaanderen om naar de andere kant van het land te verkassen.Luka Elsner is geen onbekende bij de grote clubs uit Wallonië. Zijn geslaagd seizoen bij Union was opgevallen bij Mehdi Bayat, die op dat ogenblik een opvolger zocht voor Felice Mazzu. De gedelegeerd bestuurder van Charleroi had het wel voor Elsner en noemde hem zelfs al Luka. Maar uiteindelijk werd de sterke man van de Carolo's gedribbeld door Amiens, een kleine club uit de Ligue 1, en trok hij Karim Belhocine aan. Ook toen de Rouches wat later, in een lastige winter, een opvolger moesten zoeken voor Philippe Montanier, viel de naam van Elsner, maar uiteindelijk nam Mbaye Leye plaats op de bank van Sclessin. De opvolging van Monty is het dus niet geworden, maar het wordt nu wel die van de Senegalees. Elsner moet de Luikse vulkaan weer tot leven wekken.Het liet de Franse Sloveen niet onverschillig dat een club met veel traditie aan zijn mouw trok. Hij was al verliefd geworden op de sfeer in het Dudenpark van Union en op de Engelse tribunes die zo kenmerkend zijn voor het Guldensporenstadion. Ook nu komt hij in een club met een warmbloedig publiek terecht. 'Iedere club heeft haar eigen ziel, daar moet je aandacht voor hebben', verklaarde hij in het begin van het seizoen. Van het restaurantbezoek met de supporters maakte hij gebruik om hen te peilen: 'Ik wilde hun gevoelens kennen, weten wat de mensen in het stadion verwachten.'Wat verwachtingen betreft: op Sclessin gonsde het de voorbije dagen van trainersnamen. Behalve met Elsner nam het bestuur van Standard ook contact op met Alexander Blessin en nog een andere coach die in de Ligue 1 gewerkt heeft. Ten slotte kozen ze voor de man die na tien speeldagen een behoorlijke balans van 15 op 30 kan voorleggen.De mooiste prestatie van Elsner bij de Kerels is ongetwijfeld de 0-2-zege op Anderlecht, met amper 35 procent balbezit, maar zonder een schot tussen de palen toe te staan, terwijl Albert Sambi Lokonga, de sleutelfiguur van paars-wit, compleet uit de wedstrijd werd gehouden.'Ik besteed veel aandacht aan de defensieve structuur van de ploeg. Ik vind: om de vrijheid te verdienen om een offensief risico te nemen moet iedereen heel wat offers brengen opdat het defensieve blok blijft staan en voor evenwicht zorgt', legde de coach uit toen we hem naar zijn voetbalvisie vroegen. Zijn Kortrijk heeft gemiddeld het minste balbezit in 1A dit jaar (42,1 procent) en staat ver naar onderen in het klassement van de schoten op doel (9,62 per match), van de uitgevoerde passes (299,5 per match) of van ballen die in de backlijn van de tegenstander gespeeld worden (12,46 per match). Maar door de geniale invallen van Faïz Selemani en de compactheid van de ploeg die afwisselt tussen een 4-4-2 en een 4-3-3 legden de Kerels de basis voor een rustig seizoen. 'Men heeft nog nooit een ploeg iets zien winnen als ze bij balverlies helemaal uit balans geraakt', vertelde Elsner ook nog. Zijn team staat wel aan de kop van het klassement qua intercepties (51,87 per match), wat kenmerkend is voor een compact defensief blok.Het Luikse bestuur was vast en zeker op zoek naar een coach die voor defensieve stevigheid kan zorgen, want die lag de laatste maanden zodanig in duigen dat Standard een van de zwakste verdedigingen van het land had (in totaal 18,62 toegestane expected goals). En dus klopten ze aan bij de coach die de op één na beste verdediging in 1A neergezet heeft. Een coach die aan het begin van het seizoen verklaarde dat 'het twee jaar duurt' om echt je stempel te drukken op een ploeg. Zolang op de bank van Standard mogen blijven zou op zich al een geweldige overwinning zijn.