De triomftocht van Union, vorig seizoen nog in 1B, verraadt dat er ook in de Belgische tweede klasse spelers met potentieel rondlopen. Wij diepen er vijf op. Vandaag: Rubin Seigers van KVC Westerlo.

Bij de fiere leider in 1B lopen heel wat talentvolle spelers rond, maar het zijn vooral de defensieve statistieken die in het oog springen. De Kemphanen slikten halfweg het seizoen ruim de minste tegendoelpunten (14 in 15 wedstrijden) en hielden al het vaakst de nul.

Dan kom je uit bij een goede organisatie waarin Rubin Seigers als een van de sterkhouders geldt. De 23-jarige centrale verdediger tekende in januari 2021 een driejarig contract in 't Kuipje. Sindsdien speelde hij als titularis al vijftien wedstrijden in 1B waarvan er met hem in de basis nog geen enkele verloren ging. Sterker nog: in de enige match die KVC Westerlo voorlopig verloor - 2-1 in Deinze - kwam Seigers niet in actie.

Het palmares van de jonge verdediger oogt alvast mooi: een landstitel met KRC Genk in 2019, al speelde hij dat seizoen slechts enkele wedstrijden mee, en een jaar later ook de promotie met Beerschot.

Seigers werd toen uitgeleend door de Limburgers, maar was ook op het Kiel door een zware knieblessure niet altijd een vaste waarde. Samen met Westerlo hoopt hij de promotie naar 1A binnen te halen, om zo echt door te breken in onze hoogste klasse.

Door Ruben Courant

Fiche Rubin Seigers °11 januari 1998 Wedstrijden in 1B 2021/22: 14 Goals: 0 Assists: 0

