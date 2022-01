De triomftocht van Union, vorig seizoen nog in 1B, verraadt dat er ook in de Belgische tweede klasse spelers met potentieel rondlopen. Wij diepen er vijf op. Vandaag: Daniel Maderner van Waasland-Beveren.

Een van de vlotst scorende spitsen in onze tweede klasse is een Oostenrijker. De 26-jarige Daniel Maderner is de nieuwe nummer negen van Waasland-Beveren die het vertrek van Michael Frey moet opvangen. Vooralsnog lijkt hij daar ook in te slagen.

Maderner was lange tijd topschutter in 1B en toonde zich dus reeds de goaltjesdief naar wie de Waaslanders op zoek waren. In zijn eerste competitiewedstrijd voor de ploeg van coach Marc Schneider veroverde hij meteen alle geel-blauwe harten dankzij twee goals tegen Lommel, waarvan de winnende treffer in minuut 98 (2-3).

Verleden als doelman

De Oostenrijker is een sterke, balvaste spits met een goede mentaliteit, getuige zijn grote aantal gewonnen luchtduels. Daarmee kan de vergelijking met het profiel van Frey nog wat worden doorgetrokken.

Hij begon zijn jonge carrière als doelman, maar maakte al snel de sprong naar de overkant van het veld. Zijn verleden als goalie bracht hem uiteindelijk nog een gloriemoment op toen hij in zijn vaderlandse competitie een uitgesloten keeper verving en zowaar een penalty wist te stoppen.

Voor de Oostenrijker is het zijn eerste buitenlandse club na passages bij onder meer SCR Altach en Wiener Neustädter SC in eigen land.

Door Ruben Courant

Fiche Daniel Maderner °12 oktober 1995 Wedstrijden in 1B 2021/22: 15 Goals: 8 Assists: 1

