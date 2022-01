De triomftocht van Union, vorig seizoen nog in 1B, verraadt dat er ook in de Belgische tweede klasse spelers met potentieel rondlopen. Wij diepen er vijf op. Vandaag: Alexander Maes van Lierse Kempenzonen.

Alexander Maes is de draaischijf bij Lierse Kempenzonen. De 29-jarige Genkenaar rendeert onder trainer Tom Van Imschoot uitstekend als aanvallende middenvelder. Met heel wat assists zorgt hij voor een prima aanvoer naar de voorste linie.

De mannen van het Lisp hebben dan ook een van de vlotst scorende aanvallen in 1B waarvoor ze hun kapitein zeker mogen bedanken.

Roemeense boterham

Maes speelde onder meer bij de jeugd van Standard waar hij in 2012 afscheid nam en koos voor een Nederlands avontuur bij Willem II. Na enkele omzwervingen maakte hij dankzij de promotie in 2020 vooral naam op het Kiel. Kort daarna kwam er echter een abrupt einde aan het huwelijk tussen Maes en Beerschot toen zijn contract eenzijdig werd verbroken wegens "het niet naleven van coronaregels en besmeuren van de club".

Lierse nam hem voorbije zomer transfervrij over van het Roemeense FC Arges, waar hij een voorlopige tussenstop had gemaakt en 'goed zijn boterham verdiende'.

Mits hij deze lijn en statistieken blijft doortrekken, kan hij, in wat stilaan de herfst van zijn carrière is, misschien toch nog hopen op een overstap naar 1A.

Door Ruben Courant

Fiche Alexander Maes °26 maart 1992 Wedstrijden in 1B 2021/22: 15 Goals: 2 Assists: 5

Alexander Maes is de draaischijf bij Lierse Kempenzonen. De 29-jarige Genkenaar rendeert onder trainer Tom Van Imschoot uitstekend als aanvallende middenvelder. Met heel wat assists zorgt hij voor een prima aanvoer naar de voorste linie. De mannen van het Lisp hebben dan ook een van de vlotst scorende aanvallen in 1B waarvoor ze hun kapitein zeker mogen bedanken.Maes speelde onder meer bij de jeugd van Standard waar hij in 2012 afscheid nam en koos voor een Nederlands avontuur bij Willem II. Na enkele omzwervingen maakte hij dankzij de promotie in 2020 vooral naam op het Kiel. Kort daarna kwam er echter een abrupt einde aan het huwelijk tussen Maes en Beerschot toen zijn contract eenzijdig werd verbroken wegens "het niet naleven van coronaregels en besmeuren van de club". Lierse nam hem voorbije zomer transfervrij over van het Roemeense FC Arges, waar hij een voorlopige tussenstop had gemaakt en 'goed zijn boterham verdiende'. Mits hij deze lijn en statistieken blijft doortrekken, kan hij, in wat stilaan de herfst van zijn carrière is, misschien toch nog hopen op een overstap naar 1A.Door Ruben Courant