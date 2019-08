De laatste week van de transferperiode is gisteren ingegaan. Kaveh Rezaei keert op uitleenbasis terug naar Charleroi, terwijl Sigurd Rosted KAA Gent verlaat voor het Deense Brondby.

In de zomer van 2018 kwam Rezaei (27) nog als duurste inkomende transfer uit de geschiedenis van Club Brugge. Ruim een jaar later, met slechts veertien wedstrijden op de teller keert hij nu terug naar de Carolo's, weliswaar op huurbasis. Hij vond slechts één keer de weg naar doel, terwijl Rezaei bij Charleroi bijna met de ogen dicht scoorde. Door zijn minieme speelminuten afgelopen jaar halveerde zijn waarde naar 2 miljoen euro.

Bij Club behoorde hij onder Ivan Leko eigenlijk nooit tot de echte plannen, mede door de complete ontbolstering van Wesley Moraes vorig seizoen. Ook bij Philippe Clement moest de Iraniër niet echt op veel kansen rekenen, al draafde hij wel op in de heenmatch van de play-offronde in de Champions League op verplaatsing bij LASK Linz. Voor de terugmatch morgen in Jan Breydel staat hij dus niet meer op het wedstrijdblad.

Rosted naar Brondby

Naast de Bruggelingen, laat ook KAA Gent een speler gaan. Sigurd Rosted stapelde de minuten vorig seizoen op in de verdediging van Gantoise, maar na de komst van Michael Ngadeu, de uitblijvende transfer van Dylan Bronn en de basisplaats voor Igor Plastun, mocht hij vertrekken. Enkel in de eerste Europese wedstrijd versus Viitorul Constanta speelde de Noor dit seizoen zeventig minuten. Nadien behoorde hij amper nog tot de selectie.

Duel uit de geschiedenis. De één vertrekt bij z'n club, de ander keert terug.

Met vijf doelpunten toonde de centrale verdediger zich nochtans vaak een gevaarlijk wapen in het offensieve compartiment, maar Jess Thorup zag de verdedigende mankementjes in de voorbereiding en tegen Viitorul terug bovendrijven. Nu wordt Rosted dus naar de uitgang verwezen en trekt hij naar de Deense club Brondby.

Schotse spits bij KVK

Aan inkomende zijde heeft KV Kortrijk stevige zaken gedaan vandaag. Het haalt het Schots talent Fraser Hornby in huis. De jeugdinternational van 19 komt over van Everton B en scoorde voorlopig zes keer in negen wedstrijden voor de nationale U21. Bij de U23 van The Toffees speelde de aanvaller vorig seizoen kampioen in de Premier League 2 en haalden ze ook de beker in huis. Verschillende Championship-clubs trokken aan z'n mouw, maar hij koos opvallend voor Kortrijk. De club maakte het nieuws bekend met een opvallende video: