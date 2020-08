Riccardo Calafiori maakte een opvallend debuut als titularis bij AS Roma. De Italiaan is amper achttien en staat al in de belangstelling van nog grotere clubs.

Riccardo Calafiori heeft momenteel reden tot lachen, maar het had allemaal veel minder goed kunnen lopen. Op 2 oktober 2018, toen hij amper zestien was, speelde de linksachter met de U19 van Roma tegen die van Viktoria Pilsen in de groepsfase van de Youth League. Het is nog maar zijn tweede wedstrijd nadat hij gepromoveerd werd naar de Primavera, de belofteploeg.

Een drama voltrekt zich. Calafiori is het slachtoffer van een buitengewoon smerige tackle naar de knie en stuikt in elkaar. De pijn staat op zijn gezicht te lezen. Het verdict is genadeloos: de kruisbanden van zijn linkerknie zijn gescheurd en ook de meniscus is kapot. De arts die zich om de jongen bekommert, zegt dat zo'n zeldzame blessure eerder voorkomt in de motorcross dan in het voetbal. Er lijkt weinig hoop dat hij ooit nog op een voetbalveld zal staan.

Zijn naam krijgt breed weerklank wanneer Edin Dzeko later die dag tegen de Tsjechen een hattrick maakt in de Champions League. De Bosniër viert dat door met een shirt van het jonge talent te zwaaien, als steunbetuiging.

Geduld en weerbaarheid

Maar Riccardo Calafiori toont zich een voorbeeld van weerbaarheid. De dag na zijn blessure getuigt hij op de sociale media: 'Het moment is gekomen om echt te laten zien wat ik in me heb. (...) Ik begin aan het moeilijkste gevecht uit mijn leven, maar ik zal het niet uit de weg gaan. (...) Het is een zeer zware uitdaging, maar zoals altijd zal ik overwinnen.' Hij kan ook rekenen op de steun van Daniele De Rossi, een clubicoon, die hem in het hospitaal komt bezoeken.

Er volgen enkele operaties in de VS, op advies van zijn makelaar, de machtige Mino Raiola, die het talent van de jongen al snel had opgemerkt. Al die steun versterkt de vastberadenheid van de jonge speler om te genezen. Zijn hardnekkigheid en zijn positieve ingesteldheid zorgen ervoor dat hij op het einde van het seizoen al terug is, iets wat enkele maanden eerder nog onverhoopt was.

De opvolger van Kolarov?

Calafiori, geboren in Rome en opgeleid bij de Wolven, speelt meermaals een leeftijdscategorie hoger. Hij is amper vijftien wanneer hij naar de U17 mag en wordt daar in het seizoen 2017/18 meteen een van de leiders. Enkele dagen na zijn zestiende verjaardag krijgt hij zijn eerste profcontract aangeboden. Zo wil Roma zijn parel aan zich binden, voorbestemd als die is om de opvolger te worden van de al wat oudere Aleksandar Kolarov op de linkerflank van de giallorossi. Hij doorloopt ook de verschillende jeugdreeksen van de nationale ploeg, de Squadra Azzurra.

De jonge verdediger heeft alle kenmerken van een moderne full-back. Hij is erg snel, levert puntgave voorzetten af en heeft een voor zijn leeftijd indrukwekkende fysiek. De jonge Wolf kan dus offensief veel bijdragen, want hij infiltreert ook gemakkelijk. Vorig jaar in november, een jaar na zijn blessure, kreeg hij weer wat problemen met de knie, maar hij kwam opnieuw sterk terug en geraakte het afgelopen seizoen 2019/20 in zestien wedstrijden nog aan vijf goals en twee assists. Enkele van die goals getuigden van klasse: met een volley.

Het zijn stevige statistieken voor een flankverdediger en die vielen ook Paulo Fonseca op, de nieuwe coach van de eerste ploeg. Die riep hem afgelopen seizoen vier keer op, maar een keertje invallen zit er op dat moment nog niet in. Tot de laatste speeldag. Bij wijze van beloning voor een sterk seizoen zet Fonseca hem in de basis tegen kampioen Juventus. En Ricardo valt op! Bij een 1-1-stand in de 36e minuut neemt de linksachter een door Wojciech Szczesny weggeslagen bal in één keer op de slof zoals hij dat kan. De bal vliegt recht in de winkelhaak. De euforie is evenwel van korte duur want de scheidsrechter keurt het doelpunt af: de bal was enkele seconden daarvoor al even over de lijn geweest. Maar acht minuten later lokt Calafiori een penalty uit, omgezet door Diego Perotti.

Een gegeerd goudhaantje

Net zoals de grote belofte Nicoló Zaniolo, die ook een opgemerkte prestatie leverde, staat de achttienjarige in de belangstelling van grotere clubs. Aangezien zijn contract loopt tot 2022, is Calafiori niet bezig met een vertrek, maar volgens La Gazzetta dello Sport zou hij vijf miljoen waard zijn en zouden Juventus, PSG, Real Madrid en Fiorentina hem in het vizier hebben.

Op de vooravond van een mogelijke tweede basisplaats, in de Europa League tegen Sevilla, oogt het leven mooi voor Calafiori, die over zijn debuut sprak in bewoordingen als 'een magische avond' en 'een droom die werkelijkheid werd'. Maar om zover te geraken moest hij dus behoorlijk wat doorzettingsvermogen en veerkracht tonen.

