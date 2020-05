Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zondag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Eenzaam en verlaten zat hij in zijn hotel in Waregem. Het was in augustus 1983 en Richard Niederbacher was net in Waregem gearriveerd. Hij keek wat verweesd naar zijn nieuwe leefwereld. Zeven miljoen Belgische frank (175.000 euro) had Waregem voor de Oostenrijkse aanvaller betaald, hij was de duurste aankoop uit de geschiedenis. Daarom, ter kennismaking, een interview. Maar dat verliep aanvankelijk in de omgekeerde richting. Niederbacher stelde zelf de vragen. Hij wilde weten of Waregem met twee typische flankaanvallers speelt en of KV Mechelen, de eerste tegenstander in de competitie, een goeie voorstopper heeft. Hij vroeg hoe ver Amsterdam van Waregem ligt want hij wilde wel eens naar Ajax gaan kijken omdat zijn landgenoot Felix Gasselich daar speelt. Hij vond het raar dat hij de enige Oostenrijker in de Belgische competitie was, of daar een reden voor was?

Zo vuurde hij zelf een hele batterij vragen af. Pas dan begon hij over zichzelf te vertellen. Dat hij zijn periode bij Waregem als een leerproces aanzag, dat het voor hem bij zijn vorige club, Sturm Graz, niet vol te houden viel omdat het publiek er ongenadig was voor jonge voetballers. Hij hoopte dat de supporters hem nu niet meteen met de grond zouden gelijkmaken als hij niet onmiddellijk zijn draai zou vinden. Zelden een voetballer gezien bij wie de onzekerheid zo knaagde.

Een paar maanden later was Richard Niederbacher de nieuwe vedette van Waregem. Hij scoorde aan de lopende band. Niets viel er nog te zien van de schuchtere aanvaller die de Gaverbeek was binnengestapt, van de twijfels bij het begin van een Belgisch avontuur. Ook de eenzaamheid was verdwenen want de knappe Niederbacher had zowaar Miss België gestrikt, de oogverblindend mooie Françoise Bostoen. Het was een romance uit een sprookjesboek en de gespecialiseerde media schonken veel aandacht aan dit glamourkoppel. Ze hadden mekaar op een feestje ontmoet. Richard wist niet dat Françoise Miss België was geweest en in modeshows defileerde en zij had er geen flauw idee van dat Richard voetbalde. Zo hebben beiden het later verteld.

Richard Niederbacher maakte dat seizoen 24 doelpunten voor Waregem, waarvan slechts vijf met het hoofd terwijl zijn kopbalspelt zijn sterkste wapen was.Hij trok na twee seizoenen naar Paris Saint-Germain, maar een succes werd dat niet. Hij keerde terug naar Waregem waar hij tussen 1987 en 1992 vijf seizoenen zou blijven. Vandaag is Richard Niederbacher 58 jaar. Hij woont met zijn gezin in Gleisdorf, een klein dorpje in de buurt van Graz.

