Vandaag, op 7 december, wordt ex-Waregemspeler Richard Niederbacher 60 jaar. In 1985 voetbalde hij voor PSG, vanavond tegenstander van Club in de CL.

U krijgt allemaal de groeten van Richard Niederbacher, die vandaag zijn 60e verjaardag viert, thuis in Oostenrijk. Om half elf vanochtend klonk hij nog redelijk verstaanbaar aan de telefoon. 'Voor elke vriend die me opbelt, drink ik een glas champagne. Tegen halftwaalf ben ik dronken, schat ik.'

Champagne leerde Niederbacher drinken toen hij in 1985 een half seizoen bij Stade Reims voetbalde, waar dat geestrijke vocht thuishoorde in de kleedkamer na elke thuiswedstrijd.

Bier leerde hij pas in België drinken: 'Eerst gewone pintjes, daarna straffer spul. Toen ik in 1983 met mijn auto met al mijn koffers vanuit Graz in één ruk naar Waregem reed, had ik nog nooit een glas alcohol gedronken. Dat veranderde toen ik Danny Veyt en Philippe Desmet leerde kennen. En vergeet Luc Millecamps er niet bij te vermelden. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat het helemaal verkeerd is gelopen met mij', grijnst Niederbacher in nog altijd uitstekend Nederlands.

Dat heeft hij ook te danken aan zijn ontmoeting met Françoise Bostoen uit Roeselare die in 1983 Miss België was geworden, in 1984 met de toenmalige spits van Essevee huwde en nog altijd mevrouw Niederbacher is.

Feestje in Parijs

Niederbacher moest even wennen aan de nieuwe gewoontes, en die hadden niet alleen met bier te maken. Na de training gooide hij zijn trainingsspullen op de grond, zoals hij ook bij Graz had gedaan.

'Wim De Coninck vroeg me wat de bedoeling was. Toen hoorde ik dat die spullen niet op de club gewassen werden, maar door de spelers meegenomen werden naar huis om te wassen.'

Het gezin Niederbacher woont nog steeds in de buurt van Graz, waar Richard trainer is bij traditieclub WSV Liezen, dat uitkomt in de vijfde klasse.

Na twee succesvolle Waregemse jaren werd Niederbacher verkocht aan PSG, toen al een vedettenploeg. Vorig jaar zou hij naar het feestje gaan voor de 50e verjaardag van de Parijse topclub die zijn ex-spelers had uitgenodigd, maar dat ging door corona niet door.

Na nog een half seizoen Stade Reims keerde hij terug naar Waregem waar hij voetbalde van 1987 tot 1992. Daarna ging het terug naar Oostenrijk, waar hij nog met Mario Kempes (spits van het winnend WK-elftal van Argentinië in 1978) de kamer deelde bij First Vienna en voor Rapid Wien speelde.

Rechten en plichten

Een groot verjaardagsfeestje zat er deze week niet in voor de voormalige topschutter van Essevee. In Oostenrijk zijn alle restaurants en cafés gesloten en mag je ook thuis maar twee mensen buiten je gezin uitnodigen. Dus plande hij om later op de dag nog met vrouw en kinderen boven op de heuvel in het naburige Graz een glas champagne te drinken.

Niet in het café waar de foto die u hierbij aantreft destijds gemaakt werd, toen Sport/Voetbalmagazine hem in Graz opzocht voor een reportage. Toen poseerde hij met de shirts van Graz (zijn eerste club) en Waregem waar hij in 1983 arriveerde. Dat moet daar vandaag in open lucht, en met de nodige afstand.

Tot half december zijn ook alle niet-levensnoodzakelijke winkels dicht en vanaf februari is vaccinatie verplicht. Wie zich niet laat vaccineren, krijgt een boete. Niederbacher is verbaasd dat er in België, zijn tweede vaderland, vandaag met de huidige coronacijfers nog zo veel mag.

Hij was bijvoorbeeld graag morgen naar Genk afgereisd om er Rapid Wien aan het werk te zien, één van zijn voormalige clubs, maar ook dat zit er niet in. Hij volgt de wedstrijd tussen de twee clubs die net van trainer wisselden op tv.

De Oostenrijker Ferdinand Feldhofer, zelf een oud-speler van Rapid, was een paar weken geleden de voornaamste kandidaat om naar Cercle te gaan toen hij het aanbod van Rapid kreeg.

De jarige wenst iedereen 'een goeie gezondheid. En het besef dat we naast rechten ook nog plichten hebben als we straks weer allemaal een normaal leven willen leiden. Iedereen heeft recht op een eigen mening maar hier komen we alleen maar uit als we allemaal samen solidair zijn en doen wat gedaan moet worden.'

