Sport/Voetbalmagazine sprak uitgebreid met de Antwerpverdediger, onder meer over enfant terrible Didier Lamkel Zé.

Didier Lamkel Zé deed het goed de eerste matchen, maar vanaf Beerschot was zijn scherpte minder.

Ritchie De Laet: 'Ook door vermoeidheid. Hij heeft maanden met de reserven gespeeld, of helemaal niet, vanwege corona. Ineens werd hij in de groep gegooid en toen Mbo zich blesseerde, was het simpel: nu is het aan u.'

'De eerste drie, vier wedstrijden speelde hij puur op adrenaline, maar daarna ging de vermoeidheid toeslaan. Tegen Club Brugge zullen we het weer zonder Mbokani moeten stellen. Hopelijk is Didier terug opgeladen.'

Jij was geen voorstander van zijn terugkeer.

Ritchie De Laet: 'Om twee redenen. Voor de match in Mechelen hadden we al eens samengezeten met de trainer (Frankie Vercauteren, nvdr), die zei dat hij nadacht over een terugkeer van Didier. De groep zat goed in mekaar, vond ik, en ik vond dat zijn terugkeer niet nodig was.'

'Ik was bovendien ook geen voorstander als supporter van Antwerp. Na alles wat hij had gedaan, was een terugkeer voor mij als supporter onmogelijk. Dat heb ik proberen duidelijk te maken. De groep was in de eerste weken hard verdeeld en dat zag je tijdens wedstrijden: de ene helft deelde niet in de vreugde bij een goal, de andere wel.'

'Op een gegeven moment begin je als speler wel in te zien: we hebben hem nodig, we kunnen maar beter normaal doen tegen hem, want dan gaat hij misschien nóg beter presteren. Als hij nu scoort, viert bijna iedereen mee. Kwaad zijn en blijven roepen, werkt niet voor ons, en voor hem evenmin.'

'Tot nu is wat hij doet oké. Laat ons hopen dat het zo blijft. Zolang hij geen grote stommiteiten begaat en belangrijk blijft, heb ik er geen problemen mee. Als speler kan niemand om zijn kwaliteiten heen en daar draait het om.'

'Vooral voor hem vind ik alles wat gebeurde heel spijtig. Hij heeft dit seizoen mooie momenten gemist. Didier kan veel hogerop dan dit, maar met alles wat hij al uitstak... Dat T-shirtje van Anderlecht haalde het wereldnieuws, hé. Engelse nieuwsdiensten belden mij. Sommige trainers zien dat als een uitdaging, maar velen zeggen ook: dit hebben wij in onze groep niet nodig.'

Lees het volledige interview in het magazine van 17 maart.

