De Antwerpse verdediger van de Great Old staat vanavond voor een cruciaal duel tegen Loedogorets. Knack zocht hem op. Een voorsmaakje van een interview vol anekdotes.

Na een moeilijke start onder nieuwe coach Ivan Leko doet Antwerp helemaal mee in het Belgisch kampioenschap. Na 14 speeldagen staat de Great Old op een vierde plek op drie punten van leider en grote rivaal Beerschot. 'Corona maakt er een raar seizoen van', vertelt Ritchie De Laet, de echte Antwerpenaar van de ploeg aan Knack. 'Sommige teams kunnen door besmettingen hun beste elf niet opstellen. We houden ook rekening met het protocol dat de competitie kan stopzetten wanneer 50 procent van de matchen zijn gespeeld en de situatie met het virus uit de hand loopt. Het zou kunnen. Wie weet hoeveel mensen er ziek worden na kerst? Als de competitie stilvalt, is wie op dat moment eerste staat kampioen. Elke match is in potentie cruciaal.

'Wij zijn niet de enigen die dat beseffen. Het is geen toeval dat het zo spannend is aan de kop van het klassement: zeven ploegen op een zakdoek bijeen. Teams die Europees spelen krijgen het in het weekend moeilijk, merk je. Daarom: pas maar op voor Charleroi.'

Doet Antwerp mee voor de titel?

Ritchie De Laet: 'Zoals we dit seizoen voetballen, moet dat de ambitie zijn. Club Brugge bezit de ruimste kern en is absoluut favoriet. Ik hou ook rekening met Charleroi, dat een sterke verdediging heeft en niet wordt vermoeid door Europees voetbal. Maar zijn die ploegen beter dan wij? Ik vind van niet. Antwerp zit in de running.'

Ook in de Europa League doen jullie het goed. Als jullie winnen van Loedogorets zit er misschien zelfs een ontmoeting tegen je ex-club Leicester in in de volgende ronde?

De Laet: Laten we hopen. Ik zou het geweldig vinden om de maten van Leicester op de Bosuil te ontvangen, maar dan moeten we donderdag zeker Loedogorets opzijzetten. Op verplaatsing wonnen we met 1-2, maar ik vond het toch een gevaarlijke ploeg, met snelle, snedige aanvallers. Hun middenveld leek mij onzeker en achteraan klopte het niet. Siem (Simen Jukleröd, nvdr.) speelde zijn plezantste match van het jaar, want die rechtsback kon echt niet volgen.

'Toch mag je het niet licht opnemen. Loedogorets heeft ervaring in de Champions League en speelde knappe matchen tegen PSG en AC Milan. Die zijn niet bang van de Bosuil. Qua ervaring is Antwerp de kleine ploeg, niet Loedogorets.'

U bent fan van de club waar u voor speelt. Dat is mooi, maar voetbal is een harde wereld. Zodra u niet meer rendeert...

De Laet: '... gooien ze me buiten. Juist omdat ik supporter ben, denk ik dat ik daar weinig problemen mee ga hebben. Antwerp moet het zo goed mogelijk doen, met of zonder mij. Vorige week werd ik 32, ik hoop dat er nog drie, vier mooie seizoenen in zitten. Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb mogen meemaken bij deze club. Andere spelers kunnen een nederlaag makkelijker van zich af zetten. Voor mij doet het dubbel pijn. Ik verlies als speler én als supporter.

'Ik doorliep de jeugdreeksen bij Antwerp, maar ik denk niet dat ze toen een speler voor eerste klasse in me zagen. Ik was nooit het grote talent, ik slaagde dankzij mijn over-mijn-lijkmentaliteit en een grote portie geluk.'

