Rob Schoofs kan niet wachten om opnieuw op het veld te staan. Door een blessure, corona en een gele schorsing staat de middenvelder van KV Mechelen dit weekend pas voor zijn eerste wedstrijd van het jaar. Bij Sport/Voetbalmagazine heeft hij het over de coronagolf bij Malinwa, de Gouden Croc en zijn toekomst.

KV Mechelen heeft er een bewogen periode op zitten door corona. Hoe beleefde jij dat?

KV Mechelen heeft er een bewogen periode op zitten door corona. Hoe beleefde jij dat?Rob Schoofs: 'Het waren aparte weken, dat kan je wel zeggen. Die coronagolf was een ongewone situatie. Toen we terugkwamen uit stage waren we maar met weinig op de training. En van de staf waren er enkel Steven Defour en Kevin Van Dessel. Echt jammer, want je wil het nieuwe jaar goed beginnen en dan krijg je dit...'Er was dan ook de hele heisa dat jullie niet afreisden naar Leuven, omdat jullie zelf oordeelden dat de wedstrijd moest uitgesteld worden. Vond jij dat een juiste beslissing om tegen de Kalendercommissie in te gaan en niet naar Leuven te trekken?Schoofs: 'Wij waren in ons recht, want binnen de regels van de Pro League moest het eigenlijk uitgesteld worden. En dan ontstaat er een hele hetze rond die twee besmette keepers. Maar we waren ook gewoon niet met genoeg voor die wedstrijd. Zo simpel is het.'Je hebt er zelf ook niet de leukste maand december opzitten door corona en een blessure aan je knie...Schoofs: 'December was echt een klotemaand. Uiteindelijk speelde ik nog één wedstrijd op het einde van het jaar, maar ik voelde toen dat het nog niet goed zat. En ik werd dan ook nog eens geschorst voor de volgende match. Doordat de wedstrijden tegen OH Leuven en KRC Genk werden uitgesteld, blijft het ook maar duren tot ik nog eens op het veld kan staan. Het was een lange winterstop voor mij, maar dat zorgde ook wel voor rust zodat ik mijn knie kon laten genezen en zelf ook opnieuw in vorm kon raken. Vooral sinds de terugkeer van stage voel ik dat ik er terug klaar voor ben. De pauze heeft lang genoeg geduurd.'Jullie zijn bezig aan een uitstekend seizoen, maar toch ook erg onregelmatig: jullie wonnen bijvoorbeeld van KAA Gent en Club Brugge, maar verloren wel van Zulte Waregem en STVV. Hoe verklaar je dat?Schoofs: 'Tegen de topploegen waren we altijd goed en verdienden we die punten ook. Maar tegen de kleinere clubs hanteren we een andere manier van spelen. Er wordt van ons verwacht dat wij het spel maken maar daar hebben we het toch nog moeilijk mee. Dat is een stap die wij moeten zetten om in iedere wedstrijd ons beste spel te spelen en de kansen af te maken, want in de meeste van die matchen verdienden we ook wel de zege. 'Maar stel je ook voor: als we tegen alle topploegen winnen én ook in die matchen tegen de 'kleintjes' de drie punten pakken, dan staan wij gewoon los aan kop en doen we mee voor de titel. Zo goed zijn we nu ook weer niet. Je wil altijd alles winnen en zo goed mogelijk spelen, maar dat kan niet.'Ondertussen bedraagt de kloof met play-off 1 al 9 punten. Is dat nog een doel dit seizoen?Schoofs: 'Play-off 2 is het doel. Dat hebben we aan het begin van dit seizoen ook zo gezegd. Ik denk dat dat een gezonde ambitie is voor KV Mechelen. Maar het zal nog serieus knokken worden om de play-offs te halen als je ook die andere clubs nu ziet spelen.'In de beker lagen jullie eruit in de kwartfinale tegen Eupen. Een serieuze domper?Schoofs: 'Dat was de grootste ontgoocheling van het jaar. We hadden een mooi parcours afgelegd en dan verwachtte je toch dat we die thuiswedstrijd tegen Eupen gewoon gingen winnen. Dan hadden we een mooie affiche tegen Anderlecht en ik denk echt dat we dan kans maakten op een finaleplaats. Dat was ook een van de doelen dit jaar. Die beker leeft binnen onze groep en de supporters. We waren er echt op gebrand. Maar die wedstrijd viel in december. Ik en vele andere spelers zaten in quarantaine en er waren ook enkele geblesseerden in onze kern... Corona heeft ons seizoen wel al serieus bepaald, als je het zo bekijkt.'Persoonlijk ben je bezig aan een erg sterk seizoen. Je hebt nog maar 1 keer gescoord, maar gaf al wel 6 assists in competitie en beker. Vorig seizoen was je goed voor 9 assists, je record. Kan dit je beste seizoen ooit worden?Schoofs: 'Ik was goed op weg, maar december kwam erg vervelend. De assists zitten wel goed, maar met dat aantal doelpunten kan ik niet tevreden zijn. Als je wil meedoen voor de prijzen, dan zal dat toch echt beter moeten. Maar ik voel wel dat het dit seizoen kan, ja.'Je coach Wouter Vrancken zag je als een kandidaat-Gouden Schoen, maar uiteindelijk stond er geen enkele speler van KV Mechelen in de top 10. Schoofs: 'Ik ben op de twaalfde plaats geëindigd, dat is toch verdienstelijk. Maar daar was echt niemand mee bezig binnen de club, ikzelf ook niet. Maar het is logisch dat de spelers bij de grotere clubs en Union meer in the picture lopen en meer punten krijgen.'Wat had je het liefst gewonnen: de Gouden Schoen of de Gouden Croc (de prijs voor de beste speler van de K12, uitgereikt door voetbalpodcast MIDMID, nvdr.)?Schoofs: (lacht) Dat is een moeilijke keuze, eigenlijk. Die trofee van de Gouden Croc is ook een mooie, heb ik gezien. Het is spijtig dat ik daar op een tweede plaats eindigde, maar Dante Vanzeir heeft die wel verdiend gewonnen. Hij staat eerste met Union, dus er waren weinig redenen om hem die prijs niet te geven. Het is wel mooi dat ik bij beide prijzen werd genoemd. Ik hoop dit jaar nog beter te doen en meer te scoren, zodat ik in het vervolg misschien nog meer genoemd kan worden.'Op Transfermarkt ben je alleszins nog nooit zoveel waard geweest met 2,2 miljoen euro. Ondertussen ben je ook al 27. Je zou dus bijna op de top van je kunnen moeten zijn. Komt er volgende zomer de stap naar een grotere club, in binnen- of buitenland? Schoofs: 'Ik zit goed bij KV Mechelen, maar alles hangt natuurlijk ook af van de vraag en de echt interessante aanbiedingen zijn er nog niet geweest. Maar dat zijn zorgen voor over zes maanden. In die tijd kan er in het voetbal nog heel veel gebeuren. Ik hoop nu gewoon terug mijn beste niveau te halen en dan zien we wel. Maar het is wel de ambitie om een stap hogerop te zetten. Of dat deze zomer is, weet niemand. Het hoeft ook niet per se voor mij, maar als er een mooie trein passeert, dan kan ik er misschien wel op springen.Wat zou dan een juist project zijn?Schoofs: 'Er zijn wel wat factoren die meespelen. Sportief moet het een mooie club zijn waar ik meteen kan spelen. Maar ook financieel en zeker familiaal moet het interessant zijn, want we zitten nu met een dochtertje van negen maanden. Alles moet kloppen, dus je hebt wel wat om over na te denken bij een volgende stap.'