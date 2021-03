De 26-jarige middenvelder van KV Mechelen wordt op 9 april voor het eerst vader, van een dochter, maar de aanvoerder koestert ook nog andere plannen.

Hoe hard was de klap na de kansloze 4-1-uitschakeling in de kwartfinales van de Croky Cup tegen KRC Genk, waardoor jullie een leuke affiche tegen RSC Anderlecht mislopen? Rob Schoofs: 'Redelijk stevig toch, omdat we het totaal niet verwacht hadden na onze goede reeks de afgelopen weken. Het werd een regelrechte horroravond, zeker door de manier waarop we de eerste tien minuten twee doelpunten weggaven en de hele eerste helft niet goed stonden. Tegen een goede ploeg als dit Genk ben je dan snel kansloos en loop je constant achter de feiten aan. 'We waren niet scherp genoeg en konden offensief, eenmaal aan de bal, te weinig onze wil opleggen. Dat zorgt voor een zuur gevoel, want de beker was een belangrijk doel. Zeker nadat we die twee jaar geleden wonnen. Het bewees dat bij ons iedereen top moet zijn om iets speciaals te realiseren.' Eind juni vorig jaar verlengde je tot 2024. Volgers zijn het ondertussen unaniem eens: als centrale middenvelder werd je dit seizoen de echte gangmaker van de ploeg. Correct? Schoofs: ' Euhm, ja, ik voel me goed. Het is fijn om daar te zijn, met veel Belgen in de selectie en een juiste sfeer. Dat vertaalt zich ook in constante prestaties. De afgelopen jaren was ik al belangrijk, maar het is juist dat ik groeide in de rol van aanvoerder en voortrekker. Nu komt dat misschien meer tot uiting en valt het de buitenwereld op. Ik tracht gewoon, op mijn manier, belangrijk te zijn voor de groep. Veel roepen in de kleedkamer hoort daar niet bij. Ik heb een goed contact met iedereen, ik zorg voor connectie en ik besef het belang van de groep en de impact van goede resultaten bij de wedstrijden. De eerste vereiste bij deze club blijft wel inzet tonen.' Na Sandy Walsh (2025) kreeg ook routinier Onur Kaya een nieuwe verbintenis voor een jaar, waarbij zijn rol als cultuurbewaker van de kleedkamer werd benadrukt. Een belangrijke factor in het moderne voetbal? Schoofs: 'Absoluut. Ik vind dit een juist signaal vanuit de clubleiding. Ook al speelt hij dit seizoen misschien wat minder, Onur blijft net als Igor de Camargo in de kleedkamer én op het veld heel belangrijk. Ze zijn beiden heel geliefd, zijn altijd positief gestemd en enthousiast, vertoeven al een paar jaar bij KV Mechelen en maakten hier heel wat mee. Dat schept toch een band. Voor de groep is het goed om hen erbij te hebben, want ze kunnen die filosofie doorgeven aan de jongeren en de rest van de kern. Naar de toekomst heb je zulke ervaren wegwijzers altijd nodig, om de richting mee te helpen aangeven.' Analist Gert Verheyen vindt het werk van coach Wouter Vrancken dit seizoen waardevoller dan wat Alexander Blessin met revelatie KV Oostende presteert. Deel je die mening? Schoofs: 'Ja, want je mag niet enkel kijken naar de laatste paar maanden. Het gaat om een verhaal van jaren ondertussen. Zeker wanneer je het parcours bekijkt dat er werd afgelegd, met constante resultaten en groei. 'Bovendien gebeurt het met een heel herkenbaar systeem op het veld, met goed aanvallend voetbal. Dat trachten we overal te spelen, ook al lukt dat niet altijd even perfect. We gaan altijd uit van onze eigen sterkte. En we willen zo veel mogelijk winnen. Die mentaliteit werd erin gepompt. De trainer zet het tactisch goed neer. Hij weet wat deze groep nodig heeft om geprikkeld te worden en alles op scherp te zetten. Zijn aandeel als motivator en stimulator is dus heel groot.' Zou het een teleurstelling zijn om niet bij de eerste acht te eindigen, na de remonte die jullie hebben ingezet? Schoofs: 'Eigenlijk wel. Ik denk vooral omdat we gewoon de kwaliteiten hebben. We mogen natuurlijk niet uit het oog verliezen dat we van heel ver terugkwamen, een juiste reactie toonden en zelf voor de ommekeer zorgden. Finaal zal blijken welke invloed het domme puntenverlies in het begin thuis tegen Cercle Brugge, KV Kortrijk, Waasland-Beveren en Beerschot, maar ook de pech - ondanks het goede spel - had op ons eindklassement. Het positieve gevoel moet uiteindelijk overheersen, ook omdat ons voetbal altijd aantrekkelijk was.'