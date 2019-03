Roberto Martínez blijft nog even technisch directeur

Vrijdag maakt Roberto Martínez zijn eerste selectie van 2019 bekend. De voorbije maanden volgde hij 52 spelers en daaruit distilleert hij straks een lijst van jongens die tussen 21 maart en 19 november de tien interlands moeten afwerken. Doel: het EK 2020 halen.

Ter herhaling: België opent volgende week tegen Rusland (donderdag thuis) en Cyprus (zondag uit) en moet later ook nog voorbij Schotland, Kazachstan en San Marino.

Martínez: 'Het wordt een nieuw soort kwalificatie, in die zin dat je vroeger zo'n periode gespreid zag over twee seizoenen, met tussendoor oefeninterlands. Nu begin je in maart en in november is het al afgelopen.'

De nummers één en twee plaatsen zich voor het EK. Wie alsnog struikelt, krijgt in maart 2020 via de Nations League nog een extra kans.

In de selectie van Martínez geen Marouane Fellaini meer en ook (nog) geen Zinho Vanheusden die kan focussen op het EK U21 volgende zomer. Bondscoach Martínez overlegde daarvoor met technisch directeur... Martínez en beloftencoach Johan Walem, die zijn eindronde in Italië vanaf volgende week voorbereidt met een stage in Denemarken en een oefenwedstrijd tegen de Denen op woensdag 20 maart.

Sinds het vertrek van Chris Van Puyvelde combineert de Spanjaard tijdelijk de twee functies. Martínez, die vorige week in Madrid en Parijs was op scouting: 'Op dit moment valt dat nog te combineren. Dat zal zo blijven tot het einde van deze kwalificatiecampagne. Er is veel dynamiek bij de voetbalbond, we gaan nog door met een reeks plannen.'

Na de kwalificaties wordt de functie weer ontdubbeld. Martínez: 'In de aanloop naar een tornooi neemt het werk toe.' Bovendien is er ook een financiële incentive vanwege de UEFA, die meer subsidies geeft als beide functies van elkaar losgekoppeld zijn.