De Franse 19-jarige belofte-international werd gecontacteerd door de Belgische voetbalbond. Sinds oktober is hij titularis bij Stade Rennes.

Hij was dan woensdagavond wel aanwezig in het Lotto Park voor de bekerwedstrijd tegen Cercle Brugge, met zijn gedachten zal Roberto Martínez misschien wel elders gezeten hebben. Een dag eerder had de Belgische voetbalbond immers voor het eerst contact opgenomen met Stade Rennes en Adrien Truffert.

De Franse eersteklasser zakt met een 2 op 21 in de competitie steeds verder weg in een diepe crisis. Een van de weinige lichtpuntjes in de sputterende ploeg is de negentienjarige linksachter Adrien Truffert.

Zoals hij de laatste maanden regelmatig liet vallen dat de vijver in een land van slechts 11 miljoen inwoners niet erg groot is, heeft Roberto Martínez besloten om, met het oog op een belangrijk drieluik, tot de actie over te gaan. In de verouderende verdediging zijn er immers een paar gaten op te vullen. Eind deze maand nemen de Rode Duivels het op tegen respectievelijk Wales (24 maart), Tsjechië (27 maart) en Wit-Rusland (30 maart).

Na Pascal Struijk, die we bij Sport/Voetbalmagazine al in mei vorig jaar voorstelden en die nu officieel gevolgd wordt door de KBVB, is het de beurt aan Adrien Truffert. 'Naast Pascal zijn er nog twee of drie andere spelers die we proberen aan te trekken, maar hun namen ga ik niet verklappen', zei Roberto Martínez trouwens afgelopen weekend bij de RTBF. 'Ze voetballen op posities waar we sneller jonge spelers nodig zullen hebben.'

Met name de linkerflank brengt kopzorgen met zich mee en de Fransman heeft het ideale profiel. Van opleiding is hij een winger en zo werd hij ook soms door Julien Stéphan, de coach van Stade Rennes, gebruikt, maar hij wordt vooral ingezet aan de linkerkant van de verdediging. Truffert is een speler die graag infiltreert met de bal aan de voet, hij kijkt op geen inspanning en hij kan met zijn linkervoet zeer precieze voorzetten afleveren. Dat visitekaartje maakt dat hij op dit moment de jongste speler van de Franse beloften is (hij heeft twee selecties op zijn naam).

Recent nog kreeg hij een bij het ambitieuze Stade Rennes een contractverlenging tot 2025. Hij wordt door de Franse media afgeschilderd als een minder snelle versie van Andy Robertson. Begin deze week werd hij gecontacteerd door de Belgische voetbalbond om te bekijken of er een mogelijkheid is dat hij voor de Rode Duivels zou uitkomen.

Truffert is namelijk geboren in Luik, maar toen hij drie maanden oud was, emigreerde het gezin naar Frankrijk. In 2015 kwam hij in het opleidingscentrum van Stade Rennes terecht.

Volgens zijn entourage is de jonge Fransman geflatteerd door de interesse van Roberto Martínez, maar heeft hij nog geen keuze gemaakt over zijn toekomst als international.

