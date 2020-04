In een interview met The Times heeft Roberto Martínez het onder meer over zijn drie belangrijkste spelers en zijn contract met de KBVB.

Normaal gezien is Roberto Martínez vaak onderweg, pendelend tussen zijn huizen in Wigan en Waterloo of ergens op locatie om een van zijn Rode Duivels te bekijken. Maar nu bevindt hij zich al een tijdje in Wigan. Het is ook van daaruit dat hij aan de telefoon met The Times spreekt.

Eerste gespreksonderwerp: Kevin De Bruyne. Martínez vindt dat KDB de rol van spelmaker een nieuwe dimensie gegeven heeft: 'Alle spelmakers die we tot nu toe gekend hebben, moesten eerst het spel vertragen alvorens ze konden uitvoeren. Wat Kevin uniek maakt, is dat hij zo snel uitvoert, hij ziet meteen welke pass of welke actie er nodig is. Hij geeft je een tempo dat we niet gewend zijn te zien.'

Martínez vervolgt zijn lofzang: 'Hij kan spelen op de nummer 10, als valse 9, op de rechter- en linkervleugel, zelfs op de 6. Hij blinkt uit in al die rollen omdat hij niet in een systeem te persen is. Hij controleert de ruimte zoals niemand anders. Hij kan een pass geven met een precisie en snelheid die niet veel spelers hebben en hij heeft nu de maturiteit en de emotionele intelligentie om een prestatie te leveren zoals in Bernabéu.' Manchester City ging toen (woensdag 26 februari) met 1-2 winnen bij Real Madrid met 1 goal en 1 assist van De Bruyne.

Eden: een echte leider

Wie er toen op het veld niet bij was, was de geblesseerde Eden Hazard. De bondscoach zegt in The Times dat hij er zeker van is dat de 29-jarige dribbelkont er na zijn blessure zal staan.

Hij wuift ook de kritiek weg dat het Hazard aan killersinstinct ontbreekt: 'Nee, daar ben ik het niet mee eens. Zijn persoonlijkheid is net zijn kracht. Op het WK werd Eden een echte leider, door zijn karaktersterkte te tonen op veel verschillende manieren. Als je altijd aanwezig bent en altijd risico's neemt op een voetbalveld, ben je klaar om de grootste uitdaging aan te gaan. En die vond hij bij Real Madrid, waar er heel veel geëist wordt van spelers.'

Romelu: niet afrekenen

Martínez begrijpt niet waarom Romelu Lukaku zo weinig appreciatie krijgt in Engeland. 'Analisten benadrukken graag wat een speler niet kan of niet heeft. Bij sommige voetballers hebben we het altijd over wat ze goed doen, en bij andere is het het tegenovergestelde.'

'Rom heeft uitstekende kwaliteiten. Hij is een goalgetter, dan mag je hem niet afrekenen op wat hij niet kan, zoals Diego Maradona 'niet kon tackelen', 'niet goed was in het verdedigende werk' of 'geen rechtervoet had'. Niemand had het destijds over hoe weinig Maradona zijn rechtervoet gebruikte.'

Contract: binnenkort beslissing

Roberto Martínez zegt in The Times dat hij het 'fascinerend vindt om in België te werken. Het is zo'n complexe cultuur met drie verschillende talen en heel wat beleidsmakers. Een van de dingen die iedereen bij elkaar brengt, is de nationale ploeg. Op die manier is voetbal een krachtige tool en de mensen voelen dat er met deze generatie spelers heel wat bereikt kan worden.'

Het contract van de bondscoach liep normaal gezien af deze zomer na het EK, dat nu met een jaar uitgesteld is. 'De bedoeling was om te zien waar we stonden na dat EK. We zouden dan gaan samen zitten om te bekijken wat de visie van de Belgische voetbalbond voor de volgende jaren is. In de komende weken zullen we daaromtrent een beslissing nemen.'

Steve Van Herpe

