Vanavond staan Roberto Martínez en zijn Rode Duivels tegenover het Zwitserland dat hen bijna dag op dag twee jaar geleden een 5-2-pandoering aansmeerde.

De meeste Belgen kunnen zich nog wel herinneren waar ze waren of hoe ze keken naar de schijnbaar onbenullige wedstrijd van de Rode Duivels tegen Zwitserland op 18 november 2018. België stond op het punt zich te plaatsen voor de eerste eindronde van de Nations League. Er moest enkel gelijk gespeeld worden tegen de Zwitsers en de klus was geklaard.

Draaide dat even anders uit... De Rode Duivels op volle sterkte dropen met pijnlijke 5-2-cijfers af van het Zwitserse veld. Weg eindronde in Portugal, waar de Belgen misschien wel de topfavoriet zouden geweest zijn om de eerste titel binnen te halen.

Machine moeilijk te stoppen

Nochtans begon België wervelend aan de partij. Na 17 minuten stond het al 0-2 in het voordeel van de Belgen na een dubbele treffer van Thorgan Hazard. Maar toen liep het dus mis. 'We hebben toen, na de 0-2, het respect voor de ander verloren', vertelde bondschoach Martínez later in Sport/Voetbalmagazine. 'Dat was de enige keer onder mijn leiding en onbewust.'

De Zwitsers lieten zich niet doen na de dubbele achterstand en nog voor de rust stonden ze al met 3-2 voor na een penaltygoal van Ricardo Rodríguez en twee doelpunten van Haris Seferovic. Na de rust werd het nog erger. In de 62ste minuut trof ook verdediger Nico Elvedi raak en in de 84ste minuut maakte Seferovic de vernedering compleet met zijn derde goal van de avond.

'Eenmaal de andere machine aan het draaien is, is het heel moeilijk om die af te houden', ging Martínez verder. 'Met dat verschil dat wij al met 1-0 naar ginder gingen én ook nog eens 0-2 voorkwamen... Het is anders dan in de Champions League, bijvoorbeeld, waar na de heenwedstrijd de hele week mensen zouden roepen: "Het is binnen." Dat is het nooit!', vertelde Martínez.

Eerlijke pijn

België was aangedaan door de nederlaag. En niet enkel de fans, ook de spelers wisten niet wat er net was gebeurd op het veld. 'De kleedkamer werd overheerst door pijn. Eerlijke pijn. Verrassing ook. Shock. Geen woede. Teleurstelling. Het verlies tegen Frankrijk op het WK trof de groep dieper. Het was toen alsof de wereld eindigde, maar uiteindelijk verloor je van de latere wereldkampioen met een goal uit een standaardsituatie en pakten we nadien nog brons. We eindigden het tornooi met een zege, met zestien goals, winst tegen Brazilië en een fantastische ontvangst door het publiek. In Zwitserland kwam de nederlaag onverwacht, en vroegen de spelers zich af: "Hoe hebben we dit laten gebeuren?"', vertelde Martínez verder.

'Dat we die 0-2 uit handen hebben gegeven, is onbegrijpelijk. Ik moet zoeken naar een manier om dat in de toekomst te vermijden, maar soms is het wel eens nodig. Als waarschuwing', besloot Martínez. Hoog tijd voor onze Rode Duivels om revanche te nemen en daarna tegen Engeland en Denemarken die plaats in de tweede eindronde van de Nations League veilig te stellen.

