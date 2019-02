Roberto Martinez doet oproep aan fans: 'Wij hebben jullie nodig' (video)

'De mooiste voetbalmomenten beleven we altijd met de supporters. De terugkeer na het WK 2018 is daar een mooi bewijs van. Een moment dat ons voor eeuwig bij zal blijven.

'Onze supporters spelen telkens een belangrijke rol tijdens onze wedstrijden. De sfeer die zij maken doet onze spelers boven zichzelf uitstijgen. Nu en meer dan ooit hebben we in het stadion de steun van alle supporters nodig om onze ambitieuze doelen te bereiken', klinkt het bij de bondscoach in een door de KBVB verspreide mededeling.

Na het thuisduel tegen Rusland op 21 maart volgt er drie dagen later de verplaatsing naar Cyprus. In het eerste luik van de kwalificatiecampagne wordt voor de zomer in het Koning Boudewijnstadion nog gespeeld tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni).

De kwalificaties starten dus met een relatief eenvoudig programma, de ideale manier om de wrange nasmaak van de 5-2 pandoering in Zwitserland van eind vorig jaar en de uitschakeling in de Nations League door te spoelen.