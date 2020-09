Sport/Voetbalmagazine sprak met de bondscoach over de komende wedstrijden tegen Denemarken en IJsland, de nieuwe jongens in de selectie en de verjonging van de kern. Een voorsmaakje.

Het zijn geen simpele wedstrijden di er zitten aan te komen in de Nations League, zegt Roberto Martínez: 'Denemarken werd op het WK door de Kroaten uitgeschakeld met de strafschoppen, het is een goeie test. Allemaal bekende spelers die uitkijken naar a big game tegen België en voor hun nieuwe coach een fantastische kans. In zijn selectie viel me op dat er alleen jongens bij zijn die al wedstrijdritme hebben. Hun linksachter is eigenlijk rechtsvoetig en vrij goed, maar die zit er niet bij, omdat hij nog met vakantie is. Match fitness was duidelijk een criterium bij hen. Match twee is tegen IJsland, die spelers kennen we: georganiseerd, stevig. Vandaar het profiel van Landry Dimata.'

Was wedstrijdritme bij u een criterium? Yari Verschaeren miste toch zijn start?

Roberto Martínez: 'Ik ben benieuwd om Yari terug te zien na een moeilijk jaar op clubniveau. Je debuut bij de Rode Duivels zou de start moeten zijn van iets zeer aangenaams, maar je voelt dat hij niet heeft kunnen genieten. Dat is deel van zijn leertraject. Dat hij werd opgeroepen heeft niks met zijn speelminuten te maken, maar met wat hij voordien bij ons bracht. Prestaties bij clubs heb ik nu niet meegenomen in de selectie.'

Wat charmeert u in Jérémy Doku?

Martínez:'Ik zag hem bezig in Ierland voor het EK U17. Hij heeft die ongelooflijke kwaliteit om een kans te creëren waar die er niet is. Hij ontmantelt defensies, zowel links als rechts. Dat is talent, nu komt het aan op begrip voor het team, werkethiek en alle andere aspecten die hij nog moet ontwikkelen. Ik ben niet zo gefixeerd op een goeie voorzet vanaf rechts, ik zou hem liever op links uitspelen. Eén tegen één, om de ruimte open te breken. Die laatste pass, dat is iets dat met de tijd, met ervaring, komt. Je moet daar niet te hard door geobsedeerd zijn bij jongeren. Mijn bezorgdheid gaat nu naar de positie van waaruit hij begint, zijn discipline op het veld, daarvoor heb je geen ervaring nodig. Zijn aangeboren talent gaat hem een ongelooflijke carrière bezorgen, daarvan ben ik overtuigd.'

Op Twitter lazen we na de selectie van vijf Anderlechtspelers al dat Vincent Kompany uw assistent-bondscoach is.

Martínez: (lacht) 'Ik kijk niet naar shirts wanneer ik iemand selecteer. Ik volg ook jongens van Standard, bij Brugge, Gent en Genk. Vertrouw me.'

U moet de komende jaren vernieuwen, maar tegelijk bent u ook loyaal aan de spelers die u succes brachten. Is dat een moeilijke spreidstand?

Martínez: 'Neen. Bondscoaches die - terecht - aan oudere spelers vasthouden omwille van hun verdiensten, soms zelfs iets té lang, zijn vaak coaches die niet betrokken zijn bij wat er aankomt. Ik volg alles, van bij de U16 en U17 al. Ik kijk nu al naar spelers die in 2001 en 2002 geboren zijn. Ik volg wat Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw of Alexis Saelemaekers doen bij de Beloften, hoe ze zich daar ontwikkelen. Voor mij is een prestatie daar evenveel waard als een bijeenkomst met de A-ploeg. Voor al de talenten zetten we programma's uit, zelfs verwachtingen rond hun evolutie. Mijn ervaren spelers zullen er altijd zijn, maar de prestaties op het veld tellen en als de talenten het daar beter doen, worden ze opgesteld. Vergis u niet, die oudjes zijn wel klaar om voor het behoud van hun plaats te vechten. Er is veel concurrentie. Ik verwacht niet van Zinho of Sebastiaan dat ze akkoord gaan met het feit dat ze 'slechts' bij de Beloften zitten, maar wel begrip én dat ze daar tonen dat ze er klaar voor zijn. Ik wil zien hoe ze als leiders van zo'n groep omgaan met prestatiedruk en hoe hard ze proberen om die groep te plaatsen voor het EK.'

Waarom geldt zoiets niet voor Doku?

Martínez: 'Voor een spits is het anders. Een verdediger is een speler voor de negentig minuten. Aanvallers halen meer voordelen uit aanwezig zijn in de selectie, trainen met de anderen. Je hebt in matchen als coach vijf vervangingen, aanvallend wissel je vaker dan in de verdediging.'

