Een paar dagen voor de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk had Sport/Voetbalmagazine een gesprek met bondscoach Roberto Martínez. Daarin ging het onder meer over de verloren EK-kwartfinale tegen Italië en het duel van donderdag. Een voorsmaakje.

Is drie maanden na de nederlaag tegen Italië bij u de ontgoocheling al wat weg?

Roberto Martínez: 'Neen. Ik wíl die zelfs niet vergeten, integendeel. Het is belangrijk om te reageren, door erover te praten. Direct na de nederlaag in München is iedereen vertrokken. Ieder moest in zijn hoekje alles herkauwen. In dat licht heb ik enorm genoten van de manier waarop we in september weer bij mekaar zijn gekomen. Er was veel zin om vooruitgang te boeken, opnieuw te winnen. We hebben de teleurstelling omgezet in iets wat ons nieuwe energie gaf om verder te winnen. In mijn ogen het bewijs van maturiteit. Dat was de reden waarom we binnen de zeven dagen drie keer konden winnen. Dat kan onschuldig lijken, maar in Europa waren alleen België en Denemarken daartoe in staat.'

Heel België zag de nederlaag tegen Italië als een enorme teleurstelling. Heeft dat u verrast?

Martínez: 'Wat me verraste was dat de goeie dingen niet naar waarde werden geschat, niet op hetzelfde niveau werden gezet als de slechte. Uiteraard was het een teleurstelling, maar je verloor wel van de ploeg die later Europees kampioen werd. Ze waren beter voor de rust, wij waren dat na de pauze. Wij hebben niet gescoord uit de kansen die we creëerden, zij wel. En daarna was de reactie, in plaats van te accepteren dat Italië het verdiende om door te gaan, er eentje van: hoe konden we dit verliezen?

'Ik vond dat de winst in de ronde voordien ook niet naar waarde werd geschat. Toen elimineerden we Portugal, titelverdediger op het EK én winnaar van de eerste editie van de Nations League. Zonder de derde plaats die we op het WK haalden, winnen we die match niet. We hebben dus een stap vooruit gezet tegenover 2018, maar dat werd onvoldoende meegenomen in de analyses, vind ik. Drie jaar nummer 1 op de wereldranking, jongeren die vooruitgang boeken en binnen de kern belangrijk zijn geworden,... De analyse die ook dat niet meeneemt, beantwoordt niet aan de realiteit in mijn ogen.'

Heeft deze generatie gefaald als ze straks de deur achter zich dichttrekt zonder één prijs?

Martínez: 'Ik denk dat deze generatie lof verdient voor haar wil om telkens weer te winnen, en niet voor het feit of ze straks een trofee haalt of niet. Meer dan waarschijnlijk zorgt ze er volgende maand voor dat België aan zijn vijfde opeenvolgende groot tornooi mag deelnemen. Ze staat er nog steeds en wint enorm veel wedstrijden. Een match verliezen tegen de toekomstige kampioen, wat gebeurde in 2018 en 2021, kan voorvallen. Soms is dat een kwestie van geluk, of van een klein detail dat het verschil maakt. In mijn ogen kan je deze ploeg absoluut niks verwijten.'

Is de halve finale tegen Frankrijk een speciale uitdaging, als u terugdenkt aan 2018?

Martínez: 'De finaleweek is het slot van een competitie die heel lang geleden is gestart. Sommigen zijn het vergeten, maar we zijn in de Final Four geraakt na het elimineren van Engeland en Denemarken, twee landen die zich hebben getoond tijdens het EK. Het was dus geen makkelijk parcours. We moeten van deze duels profiteren met die jongens die het werk hebben gedaan om er te raken. Ik zie de Final Four eerder als het bewijs dat we vooruitgang hebben geboekt, dan als een revanche voor een verloren halve finale drie jaar geleden.'

