Vrijdag kondigt Roberto Martinez zijn selectie aan voor de oefenwedstrijden van de Rode Duivels van eind deze maand tegen Ierland (26 maart) en Burkina Faso (29 maart). De bondscoach gaf de voorbije maanden meermaals aan voor dit 'camp' enkel spelers te willen selecteren die in het verleden minder van vijftig caps behaalden bij de nationale ploeg. Er mogen dus enkele nieuwe namen verwacht worden, al is de bondscoach niet meteen het type om grote verrassingen uit zijn hoed te toveren.

De Duivels zullen het deze maand alvast zeker zonder Jan Vertonghen (136 caps), Axel Witsel (120), Toby Alderweireld (118), Eden Hazard (116), Dries Mertens (103), Romelu Lukaku (101), Thibaut Courtois (94), Kevin De Bruyne (88), Yannick Carrasco (54) en Thomas Meunier (54) moeten doen. Youri Tielemans (47 caps) is de eerste naam die wel opnieuw in aanmerking komt van de bondscoach. De Leicester-draaischijf wordt al jaren beschouwd als de vaandeldrager van de nieuwe generatie en is een zekerheid op het middenveld.

In doel zijn er voldoende opties bij afwezigheid van Courtois. Club Brugge-doelman Simon Mignolet is een zekerheid en verder zijn er nog Koen Casteels (Wolfsburg), Matz Sels (Strasbourg), Thomas Kaminski (Blackburn Rovers) en Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht). Casteels miste vorig weekend wel de competitiematch van Wolfsburg door een heupblessure.

Achterin is de spoeling al een tijdje erg dun. Na het afhaken van Thomas Vermaelen zullen ook Toby Alderweireld en Jan Vertonghen er deze interlandperiode niet bij zijn. Jason Denayer sukkelt met blessures en contractperikelen bij Lyon, Timothy Castagne hervatte de voorbije dagen pas de trainingen bij Leicester na een operatie aan het dijbeen. Beide spelers kwamen in 2022 nog niet in actie. Zinho Vanheusden (Genoa) is ook zeker out met een hamstringblessure. Dedryck Boyata (Hertha Berlijn) en Arthur Theate (Bologna) zijn certitudes, ook Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg), Brandon Mechele (Club Brugge) en Wout Faes (Reims) lijken een grote kans te maken op een selectie. Siebe Van Der Heijden van competitieleider Union zat in de voorselectie.

Op de rechterwingback ontbreekt Thomas Meunier en is ook Timothy Castagne een twijfelgeval. Met Alexis Saelemaekers (AC Milan) en de vorig weekend van een hamstringblessure teruggekeerde Thomas Foket (Reims) zijn er echter nog opties. Bovendien is Alessio Castro-Montes bij AA Gent in grote vorm. Op links mag zoals steeds Thorgan Hazard (Dortmund) verwacht worden. Carrasco zal ontbreken.

Youri Tielemans zal zonder twijfel de lijnen uitzetten op het middenveld. Zonder Kevin De Bruyne en Axel Witsel naast hem zal er extra ruimte zijn voor Leander Dendoncker (Wolverhampton) en Hans Vanaken (Club Brugge). Albert Sambi Lokonga komt nauwelijks nog van de bank bij Arsenal, maar lijkt ook een zekerheid. Verder komen Orel Mangala (Stuttgart), Aster Vranckx (Wolfsburg) en Amadou Onana (Lille) in aanmerking. Dennis Praet (Torino) is out met een scheurtje in het middenvoetsbeentje van zijn rechtervoet.

Voorin weegt de afwezigheid van Romelu Lukaku, Eden Hazard en Dries Mertens natuurlijk zwaar. Jérémy Doku ontbreekt donderdag bovendien opnieuw met een kuitblessure bij Rennes in de Conference League tegen Leicester. Ook zijn aantreden is zo twijfelachtig. Michy Batshuayi (Besiktas), Christian Benteke (Crystal Palace), Leandro Trossard (Brighton) en Charles De Ketelaere (Club Brugge) zijn zeker van hun stekje. De bondscoach rekent waarschijnlijk ook opnieuw op Divock Origi (Liverpool), de in de Jupiler Pro League geschorste Dante Vanzeir (Union) en Dodi Lukebakio (Wolfsburg). Adnan Januzaj (Real Sociedad) en Yari Verschaeren (Anderlecht) zijn grote kanshebbers. Nikola Storm (KV Mechelen) was een verrassende naam in de voorselectie.

Een kanttekening bij de selectie is de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd van de beloften, op dinsdag 29 maart in Denemarken. Als de Jonge Duivels niet verliezen in Herning zijn ze zeker van deelname aan het EK van 2023 in Georgië en Roemenië (9 juni-2 juli 2023). Mogelijk stuurt Martinez voor dat kwalificatieduel enkele jongens terug naar U21-coach Jacky Mathijssen. Theate, De Ketelaere, Verschaeren, Vranckx en Onana komen hiervoor nog in aanmerking

