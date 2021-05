Roberto Martinez neemt Axel Witsel op in zijn selectie van 26 spelers voor het Europees kampioenschap. Dat vertelde de bondscoach vandaag in een interview met VRT-voetbalanaliste Imke Courtois.

De middenvelder van Borussia Dortmund liep begin januari in een wedstrijd tegen Leipzig een scheur van de achillespees op en is nog altijd aan het revalideren. Het EK gaat 11 juni van start. Maandag maakt Martinez de selectie bekend.

Tijd en ruimte voor risico

'Witsel selecteren is een risico, maar er is de tijd en de ruimte om dat risico te nemen', verklaarde Martinez. Wegens de pandemie mogen er 26 in plaats van 23 spelers geselecteerd worden. 'Witsel werkt hard en we volgen zijn progressie dagelijks op. Axel is een speler die niet wordt geselecteerd door de bondscoach, maar die zichzelf selecteert, door wat hij de nationale ploeg bijbrengt en zijn ervaring. Er is geen andere Witsel.'

'We zullen zien hoe ver hij raakt. Als Witsel helemaal fit is, zal hij spelen op het EK en anders zorgen we ervoor dat hij in topvorm aan het seizoen met Dortmund kan beginnen. Drie jaar geleden hebben we Vincent Kompany ondanks zijn blessure ook meegenomen naar het WK in Rusland (waar hij vanaf de derde groepswedstrijd in actie kwam).'

Eurostadion gemiste kans

Martinez herhaalde ook nog eens dat het bijzonder jammer is dat de Rode Duivels het EK niet voor eigen publiek kunnen spelen. 'Het Eurostadion blijft een grote gemiste kans. We zijn trots op deze generatie en op het Belgische voetbal. We zouden ook een thuisbasis moeten hebben waar we even trots op zijn. Nu moeten we als nummer een van de wereld toch naar Kopenhagen en Sint-Petersburg. Denemarken en Rusland hebben zo als gastland een groot voordeel. Engeland kan in het beste geval zes van zeven wedstrijden op Wembley spelen. Dat kan in de eindafrekening het verschil maken.'

