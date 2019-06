We mogen de lat niet te hoog leggen voor zij die straks bij de Rode Duivels komen, denkt Roberto Martínez. Aan de vooravond van de duels met Kazachstan en Schotland praat de bondscoach van België over de toekomst van de Rode Duivels en de belangstelling van Barcelona.

Om iets over één uur 's nachts komt een bericht binnen, uit Catalonië: ' Roberto Martínez lijkt de nieuwe trainer van Barcelona te gaan worden, met ThierryHenry als zijn assistent en Jordi Cruijff als nieuwe technische directeur van de club. Of we dat kunnen bevestigen?'

...