Iedereen uit de sportwereld heeft goeie woorden over voor de afscheidnemende Kompany. Zo ook bondscoach Roberto Martínez.

'Ik twijfel er niet aan dat hij een goede trainer wordt', vertelde bondscoach Roberto Martinez in een door de voetbalbond verspreide mededeling. 'Hij is er obsessief mee bezig en bereikt zijn doelen ook altijd. Hij heeft een schitterende carrière gehad als speler, nu start hij een opwindend hoofdstuk als coach. Hij is al ingeschreven in de Pro Licence-opleiding van de Belgische bond, hij zal bij de federatie altijd de steun krijgen van iedereen. Vince is intelligent genoeg om zijn voetbalwijsheid over te brengen op de verschillende persoonlijkheden in de kleedkamer.'

Het nieuws sloeg maandag in als een bom. De bondscoach wist echter meer. 'Ik was niet verrast, want ik was op de hoogte dat het zou gebeuren. Maar als het nieuws naar buiten komt, zit je toch met gemengde gevoelens. Op de eerste plaats ben ik triest, omdat Vincent Kompany niet meer kan spelen voor de Rode Duivels. Maar dit is het moment om terug te blikken op alles wat Vincent voor de nationale ploeg gedaan heeft, zestien jaar lang. Het was een onvergetelijke reis. Hij was een inspiratie voor velen en dat zal hij ook zijn als ex-speler en in zijn nieuwe hoofdstuk als coach, dat een succesvol hoofdstuk zal zijn. Ik zal altijd zijn toewijding aan de nationale ploeg blijven onthouden, zoals op het WK in Rusland: hij speelde er vier wedstrijden op twaalf dagen op een zeer hoog niveau, zoals hij altijd gedaan heeft. We willen hem dan ook bedanken. Vincent is ontwikkeld van een jonge, beloftevolle speler, naar een speler die in het buitenland een elitevoetballer werd, een echte leider in elke kleedkamer waar hij zat. Bij Manchester City zorgde zijn passage voor een blijvende herinnering, tijdens de meest succesvolle periode aller tijden voor de club. Hij zal nog vele generaties inspireren.'

Wat na Kompany bij de Duivels?

Bij de nationale ploeg laat het afscheid van Kompany wel een leemte na. De opvolging voor de centrale positie in de driemansverdediging - op de plek tussen Toby Alderweireld en Jan Vertonghen - staat voorlopig nog niet klaar. Thomas Vermaelen is al enige tijd de vaste back-up, maar de voormalige verdediger van Ajax, Arsenal en FC Barcelona is ook bijna 35 jaar, eveneens blessuregevoelig en al enige tijd in Japan aan het laatste hoofdstuk in zijn carrière bezig. Voor de toekomst wordt er vooral gekeken naar Zinho Vanheusden, die met zijn 21 jaar nog aan de weg timmert bij Standard. Andere mogelijkheden centraal achterin zijn Dedryck Boyata, met wie Martinez het WK in Rusland startte, Jason Denayer en Brandon Mechele.

'Je wil spelers als Kompany niet verliezen, maar tegelijkertijd is het normaal: het is een generatiewissel zoals die in het voetbal vaker voorkomt. We moeten verzekeren dat we die leemte zo snel mogelijk invullen. Net omdat Vincent zo goed was, weten we welk niveau we moeten bereiken. Zo hebben we een duidelijk idee van wat er nodig is bij de nationale ploeg om nummer een van de wereld te blijven.'

