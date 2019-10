Vandaag blikte bondscoach Roberto Martínez vooruit op de twee kwalificatiematchen tegen San Marino (donderdag, 21 uur) en Kazachstan (zondag, 15 uur).

Morgen/donderdag kan België zich plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het heeft nog slechts één puntje nodig en met de wedstrijd tegen San Marino mogen we al drie punten opschrijven. Voor bondscoach Roberto Martínez moet het vooral een feest worden met de supporters: 'Een kwalificatie voor het EK blijft iets bijzonders. Het is nog maar de vijfde keer dat de Rode Duivels zich zouden plaatsen en de laatste keer dat dat twee keer na elkaar lukte, was in 1984. Het moet dus gevierd worden en de match tegen San Marino moet een geweldige herinnering voor de fans worden.'

Dat de Rode Duivels zich kwalificeren en eerste zullen eindigen in hun groep lijkt haast een certitude na een perfecte start met 18 op 18 en drie punten voorsprong op Rusland. Maar de Spanjaard is nog niet bezig met die eerste plek: 'We moeten ons eerst plaatsen en dan kijken we wel naar die leidersplaats, maar Rusland is beter geworden dan in Brussel en de match in Sint-Petersburg zal niet eenvoudig worden'.

En dan is er nog Romelu Lukaku die deze interlandbreak zijn 50ste goal voor de Rode Duivels kan maken. Wanneer hij daartoe de kans krijgt is nog niet duidelijk, want hij kampt nog met een lichte blessure. 'Lukaku zal maar één wedstrijd spelen. Als hij morgen fit is, speelt hij tegen San Marino en niet tegen Kazachstan.'

Voor de rest zullen Dendoncker en Mignolet zeker niet in actie komen. Dendoncker heeft last van maagklachten en Mignolet wordt binnenkort vader en heeft de selectie verlaten. Ook Axel Witsel, Thomas Meunier en Eden Hazard zullen, net zoals Lukaku, maar één wedstrijd spelen.