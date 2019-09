Met achttien op achttien kan de kwalificatie voor het EK 2020 de Rode Duivels bijna niet meer ontglippen. Rusland volgt echter op drie punten en op de voorlaatste speeldag staat er nog een verplaatsing naar Sint-Petersburg op het programma, mogelijk een cruciaal duel met het oog op de groepswinst.

'We willen natuurlijk ook gewoon deze groep winnen en daarna aan de voorbereiding op het EK beginnen', vertelde de bondscoach na de wedstrijd.

Martinez kon niet anders dan tevreden zijn met de prestatie van zijn Duivels, onder regie van een geniale Kevin De Bruyne. Naar goede gewoonte had de bondscoach vooral lof voor het collectief. 'Er waren vele aspecten in deze wedstrijd: verdedigend moesten we goed staan, zonder bal moest er gewerkt worden. We controleerden de partij en maakten onze eerste kans meteen af. Nadien zou het makkelijk zijn om de concentratie even te verliezen, maar iedereen bleef bij de zaak en we gingen gewoon door. Vandaag ging het echt om die intensiteit, vanaf de eerste seconde tot de laatste speelden we echt als een team. Van zo'n prestatie kan je niet anders dan blij zijn. Er zit volwassenheid in deze groep, er is een verlangen om te werken voor elkaar. Dat was er al op het WK en dat zit er nog in. Dat is essentieel als je wil blijven groeien.'

Ook voor het middenveld met daar het Anderlecht-duo Youri Tielemans en Leander Dendoncker was het een goeie test. De Bruyne stond zo een rijtje hoger op de tien, met als resultaat drie assists en een doelpunt. 'Ik ben heel tevreden over mijn middenveld. We wisten dat Schotland daar met een man meer zou staan. Leander deed het eerder al zeer goed tegen Rusland en Cyprus en ik was ook nu heel tevreden met de samenwerking met Youri. Leander is fysiek sterk en dat hielp ons tegen Schotland. Kevin kan dan weer de beslissende pass geven vooraleer dat de tegenstander het in de gaten heeft. Hij ziet alles zo snel. Wat mij betreft is hij de beste spelmaker ter wereld. Op het WK was hij al heel belangrijk voor ons, nadien kende hij een seizoen vol blessureleed en miste hij veel wedstrijden. Nu is hij terug fris en dat zie je.'