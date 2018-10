Roberto Martinez zoekt vervanger voor Thierry Henry

'We nemen onze tijd', vertelde Martinez. 'We moeten goed evalueren wat deze groep nodig heeft. Dat is niet hetzelfde als twee jaar geleden. Inmiddels hebben we de ervaring van het WK. In november zullen we wel iemand gevonden hebben. Shaun Maloney doet zijn werk uitstekend en kan meer verantwoordelijkheden opnemen, maar ik denk niet in termen als T2 en T3. Elk staflid is belangrijk.'

Het vertrek van Henry was voor Martinez geen verrassing. 'Initieel was zijn opdracht om ons voor te bereiden op het WK en de resultaten daarvan hebben we gezien. Daarna was het goed dat hij bij ons bleef tot hij een andere uitdaging gevonden had. Bij Monaco is het voor hem als speler allemaal begonnen. Hij zal ook een geweldige trainer zijn, daar twijfel ik geen moment aan. Hij is geobsedeerd door het spelletje, heeft de ervaring en de knowhow.'