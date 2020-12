Rode lantaarn Sint-Truiden heeft het vorige seizoen afgesloten met een verlies van 621.689 euro, zo maakte de club woensdag bekend na goedkeuring van de jaarcijfers op de aandeelhoudersvergadering.

De globale inkomsten daalden slechts licht van 25,4 naar 25,2 miljoen euro. 'Hiervan is 9,6 miljoen euro gelinkt aan uitgaande transfers. De uitgaven voor de sportieve uitbouw van de club en de indirecte kosten met betrekking tot transfers stegen met 3,1 miljoen euro. De algemene onkosten bleven onveranderd. De impact van de coronapandemie op het resultaat wordt op 750.000 euro geraamd', klinkt het in de mededeling.

'Voor het seizoen 20-21 is er voorzichtig gebudgetteerd en is het de bedoeling door een zuinig beleid de cijfers positief te houden. Er zullen niettemin maximaal mogelijke inspanningen geleverd worden om het behoud in 1A te verzekeren.'

Met veertien punten uit zeventien wedstrijden staan de Truienaars vlak voor de winterstop op de laatste plaats in de Jupiler Pro League, met drie punten minder dan Moeskroen en KV Mechelen. Op tweede kerstdag sluit Sint-Truiden het jaar af met een verplaatsing naar Standard.

De globale inkomsten daalden slechts licht van 25,4 naar 25,2 miljoen euro. 'Hiervan is 9,6 miljoen euro gelinkt aan uitgaande transfers. De uitgaven voor de sportieve uitbouw van de club en de indirecte kosten met betrekking tot transfers stegen met 3,1 miljoen euro. De algemene onkosten bleven onveranderd. De impact van de coronapandemie op het resultaat wordt op 750.000 euro geraamd', klinkt het in de mededeling. 'Voor het seizoen 20-21 is er voorzichtig gebudgetteerd en is het de bedoeling door een zuinig beleid de cijfers positief te houden. Er zullen niettemin maximaal mogelijke inspanningen geleverd worden om het behoud in 1A te verzekeren.' Met veertien punten uit zeventien wedstrijden staan de Truienaars vlak voor de winterstop op de laatste plaats in de Jupiler Pro League, met drie punten minder dan Moeskroen en KV Mechelen. Op tweede kerstdag sluit Sint-Truiden het jaar af met een verplaatsing naar Standard.