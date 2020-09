Brandon Mechele (27) heeft de Rode Duivels verlaten na een positieve test op het coronavirus. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandagavond laten weten.

De Club Brugge-verdediger testte zondag positief. Blauw-zwart kan zaterdagavond thuis tegen Waasland-Beveren niet rekenen op Mechele, die nu een week in quarantaine dient te gaan. Nadien kan hij na een negatieve test de trainingen hervatten.

Mechele is de eerste Rode Duivel die officieel besmet is geraakt met het coronavirus. Eind maart testte voormalig international Marouane Fellaini positief. Zondag raakte bekend dat 14 van de 22 spelers van de Belgische U17 het longvirus hebben opgelopen.

'Club betreurt dit ten zeerste en wenst te benadrukken dat alle Clubspelers een negatieve test hadden afgelegd alvorens ze naar de nationale ploeg vertrokken, zo ook bij Brandon Mechele', reageert Club Brugge op de positieve test van Mechele.

'Al zes maanden lang volgt Club zeer strikt elk protocol rond het covid-19-virus, zonder ook maar één positieve coronatest. Het is dan ook jammer te moeten vernemen dat er net tijdens de interlandperiode drie Clubspelers (naast Brandon Mechele ook twee van onze spelers uit de nationale ploeg U17) positief getest hebben.'

Dinsdagavond spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion tegen IJsland op de tweede speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League. Zaterdag wonnen de Duivels met 0-2 in Denemarken. (Belga)

