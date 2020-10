Rode Duivel Jeremy Doku verlaat RSC Anderlecht voor het Franse Rennes. Dat deelde paarswit maandagavond mee. De 18-jarige flankaanvaller tekende een contract voor vijf seizoenen bij de Franse competitieleider, vorig seizoen derde in de eindstand.

Doku is een jeugdproduct van Anderlecht en debuteerde in 2018 op 16-jarige leeftijd bij de eerste ploeg. In totaal scoorde hij 6 doelpunten voor de club en was hij goed voor 7 assists in 37 wedstrijden op het hoogste niveau. Vorige maand werd hij voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels en scoorde hij meteen bij zijn eerste basisplaats.

'Ik ben Anderlecht zo dankbaar voor de die ik hier gekregen heb', vertelt Doku in een persbericht. 'De club zal voor de rest van mijn leven mijn thuis blijven. Maar nu heb ik enorm veel zin om mij te gaan bewijzen in een sterke competitie en de Champions League, een absolute jongensdroom. Bij Rennes ga ik hard werken en mijn speelkansen gebruiken om nog sterker te worden.'

CEO Karel Van Eetvelt heeft een dubbel gevoel bij het vertrek. 'Doku nu verkopen was geen onderdeel van ons plan, dus ik betreur dat we hem moeten laten gaan. Maar we kregen van Rennes een heel goed bod, een absoluut recordbedrag voor RSCA. In de huidige situatie, die iedereen intussen wel kent, was het niet te weigeren. Met de overeengekomen transfersom kunnen we de financiële gezondheid van de club, stap per stap, veiligstellen. Jeremy, die deze stap hogerop verdient, wensen we allemaal veel geluk toe bij dit nieuwe avontuur.'

Belgische en Franse media schatten de transfersom op 26,5 miljoen euro, plus bonussen, wat hem de duurste speler in de geschiedenis van Anderlecht maakt. In 2017 trok Youri Tielemans voor 25 miljoen euro naar Monaco. De duurste transfer in het Belgische voetbal is die van de Canadees Jonathan David, die afgelopen zomer voor 32 miljoen van AA Gent naar Rijsel verkaste.

'Vanuit sportief oogpunt is deze transfer natuurlijk wel een zware aderlating', beseft sportief directeur Peter Verbeke. 'Het is ook een transfer die niet past binnen onze sportieve visie. Maar we moeten eerst onze financiële positie veiligstellen, vooraleer we die visie ten volle kunnen uitrollen. Het is nu aan Yari, Mus, Francis en anderen om een stap te zetten. Daarnaast was het ook de wens van Jeremy om deze stap te zetten en zich verder te ontwikkelen bij een club die in de Champions League actief is. Deze transfer is wel opnieuw een compliment voor onze jeugdwerking. We wensen Jeremy alle succes en hopen dat Rennes niet zijn eindbestemming wordt.'

Anderlecht huurt Mukairu van Antalyaspor

Op zijn beurt neemt Anderlecht de aanvaller Paul Mukairu (20) op huurbasis over van de Turkse club Antalyaspor, met aankoopoptie. Het middenveld wordt dan weer versterkt met de Ierse international (1 cap) Josh Cullen. De middenvelder komt over van Premier League-club West Ham. Hij tekende een contract voor drie jaar.

De Nigeriaanse Paul Mukairu (20) werd opgeleid in de FC Heart Academy in zijn geboorteland, waarna hij in 2019 overkwam naar de Turkse Süper Lig. Hij maakte vier doelpunten in 34 wedstrijden voor Antalyaspor.

'Paul is een polyvalente rechtsvoetige aanvaller, die zowel in de spits als op de flanken kan spelen', zo wordt Mukairu door RSCA omschreven. 'Zodra alle administratie voor zijn arbeidsvergunning is afgerond, kan hij de trainingen aanvatten.'

'We volgen de ontwikkeling van Paul Mukairu nu al een paar maanden via onze scouts nauwgezet op', reageert Peter Verbeke, sportief directeur bij Anderlecht. 'Paul is een 20-jarige Nigeriaanse polyvalente aanvaller met een zeer groot atletisch potentieel. Hij combineert kracht en snelheid en laat veel goede dingen zien aan de bal. Paul is nog geen afgewerkt product, maar wel iemand met wie we aan de slag kunnen.'

Josh Cullen

'Josh is een middenvelder die een groot loopvermogen koppelt aan grinta en intensiteit', zegt Verbeke dan weer over Cullen. 'Hij is goed aan de bal, sterk in de combinatie, heeft een goede lange bal en staat bekend om zijn winnaarsmentaliteit en overgave. Een echte teamplayer.'

De in Engeland geboren Cullen (24) is een jeugdproduct van West Ham. De voorbije jaren leende de Londense club hem aan Bradford, Bolton en Charlton uit. (Belga)

