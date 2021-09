Een gouden medaille behaalde deze 'gouden generatie' Rode Duivels nog niet, maar ondertussen staan ze wel al drie jaar onafgebroken op de eerste plaats in de FIFA-ranking. Hoog tijd om dat in perspectief te zetten en eens te kijken hoe andere landen het al deden op diezelfde ranglijst.

Hoewel voetbal al meer dan 100 jaar gespeeld wordt, is een wereldranglijst van de verschillende landen eigenlijk nog maar een recent gegeven. FIFA kwam er pas mee op de proppen in 1992 om te kunnen bepalen hoe goed een nationale ploeg nu precies is. België is ondertussen exact drie jaar de koploper, maar deed een nationale ploeg ooit beter dan de Rode Duivels?

In totaal stonden nog maar acht landen op de eerste plaats sinds 1992. De eerste 'wereldkampioen' was Duitsland. De Mannschaft had drie WK-finales op rij gespeeld en kwam net terug van een verloren EK-finale in Zweden.

Tot 1994 deden enkele landen haasje-over voor de koppositie, maar na het WK in 1994 nam Brazilië resoluut de leiding. Tot 2001 gaf het die niet meer af. Dat is maar liefst 8 jaar, de Rode Duivels hebben dus nog enkele jaren te gaan om dat record in te halen. De hegemonie van Brazilië was trouwens nog niet volledig over na 2001, want ook tussen 2002 en 2006 waren de Goddelijke Kanaries volgens de berekeningen van de FIFA het beste land ter wereld. Dat maakt in totaal maar liefst 12 jaar aan kop van het klassement, niemand deed ooit beter.

En ook de drie op een rij van België is niet zo erg uniek. Ook Spanje deed dat al eens voor. La Roja sloot namelijk zes keer op rij het klassement op het einde van het jaar af als leider. Alleen kwamen Brazilië en Nederland (Oranje heeft tot dusver nog maar 1 maand de leiding gehad) daar nog even tussen. Enkel tussen 2012 en 2014 stond Spanje voor meerdere jaren onafgebroken aan kop.

In totaal stonden dus nog maar acht landen bovenaan de FIFA-ranking. Van die ploegen staat België in totaal aantal dagen op een knappe derde plek, trouwens. De Rode Duivels moeten enkel Spanje en Brazilië laten voorgaan. Niet zo verrassend dus als je naar de geschiedenis van de ranglijst kijkt. Brazilië lijkt met 4699 dagen wel echt helemaal buiten bereik te zijn. Spanje (1959 dagen) zou echter nog ingehaald kunnen worden, al is ook dat een serieuze opdracht voor de Belgen.

Brazilië 4.699 dagen Spanje 1.959 dagen België 1.302 dagen Duitsland 1.148 dagen Argentinië 770 dagen Frankrijk 448 dagen Italië 188 dagen Nederland 28 dagen

Niet meer prutsen

De berekening van de ranglijst is trouwens al een paar keer veranderd door de FIFA om het allemaal wat 'eerlijker' te maken voor alle teams en om vooral een juiste weergave van de krachtverhoudingen te geven. De laatste aanpassing gebeurde in 2018, na het WK in Rusland, en verving het oudere systeem uit 2006. Omdat de ranglijst ook meetelt bij de loting, vond de FIFA het nodig om de ranglijst zo accuraat mogelijk te maken, zodat de beste landen ook effectief in de eerste potten terecht kwamen.

Zo tellen vanaf 2018 vriendschappelijke wedstrijden niet meer even hard door als officiële wedstrijden en kan je meer punten verdienen door te winnen van een hoger gerangschikt land dan van een dwergstaat. Vroeger maakte dat net iets minder uit: pakte je meer punten dan het gemiddelde van de laatste vier jaar, dan kon je sterk stijgen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met België dat ergens rond de 70ste plek vertoefde vooraleer het de ene na de andere wedstrijd begon te winnen van de kleinere landen en dus veel punten kon sprokkelen.

Die ranglijst kon je makkelijk manipuleren door als klein land vriendschappelijke te spelen tegen kleinere landen of door als groter land minder van zulke wedstrijden op te pikken, zodat je op dezelfde plaats kon blijven vertoeven. Met een nederlaag kon je namelijk sneller zakken. Nu kan dat dus allemaal niet meer, want vriendschappelijke wedstrijden tellen niet meer echt mee en je verdient meer punten door van beter gerangschikte landen te winnen. Doe je dat ook nog eens op een WK, dan verdien je nog meer punten dan tijdens de kwalificaties, bijvoorbeeld. Ook dat telt nu allemaal mee. Maar dat maakt het natuurlijk ook moeilijker voor de kleinere landen om te stijgen op de ranglijst. Eenzelfde grote sprong als die van de Duivels is momenteel niet meer zo makkelijk te verwezenlijken. En een vrije val voor België lijkt ook niet meteen voor morgen te zijn.

Hoewel voetbal al meer dan 100 jaar gespeeld wordt, is een wereldranglijst van de verschillende landen eigenlijk nog maar een recent gegeven. FIFA kwam er pas mee op de proppen in 1992 om te kunnen bepalen hoe goed een nationale ploeg nu precies is. België is ondertussen exact drie jaar de koploper, maar deed een nationale ploeg ooit beter dan de Rode Duivels? In totaal stonden nog maar acht landen op de eerste plaats sinds 1992. De eerste 'wereldkampioen' was Duitsland. De Mannschaft had drie WK-finales op rij gespeeld en kwam net terug van een verloren EK-finale in Zweden. Tot 1994 deden enkele landen haasje-over voor de koppositie, maar na het WK in 1994 nam Brazilië resoluut de leiding. Tot 2001 gaf het die niet meer af. Dat is maar liefst 8 jaar, de Rode Duivels hebben dus nog enkele jaren te gaan om dat record in te halen. De hegemonie van Brazilië was trouwens nog niet volledig over na 2001, want ook tussen 2002 en 2006 waren de Goddelijke Kanaries volgens de berekeningen van de FIFA het beste land ter wereld. Dat maakt in totaal maar liefst 12 jaar aan kop van het klassement, niemand deed ooit beter. En ook de drie op een rij van België is niet zo erg uniek. Ook Spanje deed dat al eens voor. La Roja sloot namelijk zes keer op rij het klassement op het einde van het jaar af als leider. Alleen kwamen Brazilië en Nederland (Oranje heeft tot dusver nog maar 1 maand de leiding gehad) daar nog even tussen. Enkel tussen 2012 en 2014 stond Spanje voor meerdere jaren onafgebroken aan kop. In totaal stonden dus nog maar acht landen bovenaan de FIFA-ranking. Van die ploegen staat België in totaal aantal dagen op een knappe derde plek, trouwens. De Rode Duivels moeten enkel Spanje en Brazilië laten voorgaan. Niet zo verrassend dus als je naar de geschiedenis van de ranglijst kijkt. Brazilië lijkt met 4699 dagen wel echt helemaal buiten bereik te zijn. Spanje (1959 dagen) zou echter nog ingehaald kunnen worden, al is ook dat een serieuze opdracht voor de Belgen.De berekening van de ranglijst is trouwens al een paar keer veranderd door de FIFA om het allemaal wat 'eerlijker' te maken voor alle teams en om vooral een juiste weergave van de krachtverhoudingen te geven. De laatste aanpassing gebeurde in 2018, na het WK in Rusland, en verving het oudere systeem uit 2006. Omdat de ranglijst ook meetelt bij de loting, vond de FIFA het nodig om de ranglijst zo accuraat mogelijk te maken, zodat de beste landen ook effectief in de eerste potten terecht kwamen. Zo tellen vanaf 2018 vriendschappelijke wedstrijden niet meer even hard door als officiële wedstrijden en kan je meer punten verdienen door te winnen van een hoger gerangschikt land dan van een dwergstaat. Vroeger maakte dat net iets minder uit: pakte je meer punten dan het gemiddelde van de laatste vier jaar, dan kon je sterk stijgen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met België dat ergens rond de 70ste plek vertoefde vooraleer het de ene na de andere wedstrijd begon te winnen van de kleinere landen en dus veel punten kon sprokkelen. Die ranglijst kon je makkelijk manipuleren door als klein land vriendschappelijke te spelen tegen kleinere landen of door als groter land minder van zulke wedstrijden op te pikken, zodat je op dezelfde plaats kon blijven vertoeven. Met een nederlaag kon je namelijk sneller zakken. Nu kan dat dus allemaal niet meer, want vriendschappelijke wedstrijden tellen niet meer echt mee en je verdient meer punten door van beter gerangschikte landen te winnen. Doe je dat ook nog eens op een WK, dan verdien je nog meer punten dan tijdens de kwalificaties, bijvoorbeeld. Ook dat telt nu allemaal mee. Maar dat maakt het natuurlijk ook moeilijker voor de kleinere landen om te stijgen op de ranglijst. Eenzelfde grote sprong als die van de Duivels is momenteel niet meer zo makkelijk te verwezenlijken. En een vrije val voor België lijkt ook niet meteen voor morgen te zijn.