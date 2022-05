Bondscoach Roberto Martinez heeft woensdag zijn 32-koppige selectie van de Rode Duivels voor de vier Nations Leaguewedstrijden in juni bekendgemaakt. Daarbij geen Divock Origi en Christian Benteke, maar wel Amadou Onana en Loïs Openda voor een eerste keer. Beide spelers maken de overstap van de beloften.

'Amadou en Lois verdienen hun selectie', legde Martinez uit op zijn persconferentie in het oefencentrum in Tubeke. 'Amadou heeft zich in de Champions League kunnen bewijzen met Lille. Dat is het allerhoogste niveau. Het is een heel veelzijdige speler. Ik zie hem bij de Rode Duivels als een toekomstige nummer zes.'

'Lois Openda is een heel snelle speler. Hij toonde in Nederland veel maturiteit. Hij vond al 23 keer de weg naar de netten en heeft een profiel dat we nog niet hadden in onze kern. Dit is het juiste moment om hem er eens bij te halen.'

Verder keren ook de ervaren Duivels terug in de selectie. Zij werden door de bondscoach uit de kern voor de oefeninterlands in maart tegen Ierland (2-2) en Burkina Faso (3-0) gehouden. Toen werden enkel spelers met minder dan 50 caps geselecteerd.

Eden Hazard is na zijn operatie aan de enkel opnieuw van de partij. Hazard maakte afgelopen zondag tegen Cadiz zijn eerste minuten sinds zijn operatie op 29 maart.

Martinez selecteerde ook Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Jason Denayer, drie spelers die door blessures de voorbije weken niet in actie kwamen. 'Zij hebben nog medische zorgen nodig, maar het ziet er positief uit', zei de bondscoach over hun aanwezigheid.

Enkele opvallende afwezigen zijn het Union-duo Siebe Van Der Heyden en Dante Vanzeir en aanvallers Divock Origi en Christian Benteke. Sebastiaan Bornauw, Orel Mangala, Albert Sambi Lokonga en Yari Verschaeren grepen ook naast een selectie.

Ook de opnieuw fitte Jérémy Doku kon niet op een selectie rekenen. 'Hij heeft het hele seizoen hard gewerkt om weer fit te worden', zei Martinez over de buitenspeler. 'Het zou een risico zijn hem nu al voor de leeuwen te gooien. Zo riskeer je misschien een nieuwe blessure. Ik had hem er liever in maart bij gehad, maar dat ging toen niet. Hij moet zich nu klaarstomen voor volgend seizoen. Dat geldt overigens ook voor Hannes Delcroix.'

De Rode Duivels werken aan het einde van een lang seizoen nog vier Nations League-wedstrijden af. Op 3 juni wordt geopend met een thuiswedstrijd tegen Nederland in het Koning Boudewijnstadion. Die partij is al uitverkocht. Vijf dagen later is Brussel ook het toneel voor het duel tegen Polen. Vervolgens volgen op 11 juni (in Wales) en 14 juni (in Polen) nog twee uitwedstrijden.

De Duivels zitten in groep 4 van de A-divisie. Na de zomer volgen nog de twee laatste wedstrijden tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam). De groepswinnaar kwalificeert zich vervolgens voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep.

