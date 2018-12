Rode Duivels behouden eerste plaats op FIFA-ranking

De Rode Duivels hebben nog steeds één punt voorsprong op wereldkampioen Frankrijk, de eerste achtervolger. Sinds de publicatie van de vorige FIFA-ranking kwamen de troepen van bondscoach Roberto Martinez tweemaal in actie in de Nations League. Na de 2-0 zege tegen IJsland volgde een afgang in Zwitserland: 5-2. Daardoor wisten de Rode Duivels zich niet te plaatsen voor de Final 4 van de nieuwe landencompetitie.

In dezelfde periode verloor Frankrijk in de Nations League met 2-0 van Nederland, vervolgens versloeg de wereldkampioen Uruguay met 1-0 in een vriendschappelijke interland.

Na België (1727 punten) en Frankrijk (1726) behoudt Brazilië (1676) de derde plaats op de wereldranglijst, voor vicewereldkampioen Kroatië (1634). De top vijf wordt vervolledigd door Engeland (1631). Portugal, zesde, doet haasje-over met Uruguay, zevende. Daarna volgen Zwitserland, Spanje en Denemarken.

Zondag weten de Rode Duivels tegen wie ze het opnemen in de kwalificaties voor Euro 2020. Dan vindt de loting plaats in de Ierse hoofdstad Dublin. België zit in de eerste pot. De kwalificaties vinden plaats tussen 21 maart 2019 en 19 november 2019. De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich voor de eindronde van het EK. België bekleedde de eerste plaats op de FIFA-ranking al eens eerder tussen november 2015 en april 2016.

De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 20 december.