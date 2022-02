De Rode Duivels behouden vandaag op de eerste FIFA-ranking van het nieuwe jaar de eerste plaats. Die bezetten ze nu al onafgebroken sinds 20 september 2018. Eerder stond België ook op 1 tussen november 2015 tot maart 2016.

Eerste achtervolger Brazilië had België deze maand van de troon kunnen stoten, maar greep in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone voor het WK naast de 6 op 6 die het daarvoor nodig had tegen Ecuador en Paraguay.

In de stand loopt België zelfs een klein beetje uit op de vijfvoudige wereldkampioen. Het verschil wordt 5 punten (1828 tegen 1823) tegenover 2 punten in de vorige ranking, die op 23 december werd vrijgegeven.

Wereldkampioen Frankrijk behoudt de derde plaats voor Argentinië, dat over Engeland wipt. De rest van de top tien wijzigt niet met Europees kampioen Italië op zes voor Spanje, Portugal, Denemarken en Nederland.

Senegal gaat dankzij de eindzege in de Africa Cup twee plaatsen vooruit en wordt achttiende. Verliezend finalist Egypte stijgt van 45 naar 34.

De Rode Duivels spelen hun eerstvolgende wedstrijd op 26 maart. Dat wordt een oefenduel in Dublin tegen Ierland. Er staat eind maart nog een tweede vriendschappelijke match op het programma maar wie daarin de tegenstander wordt, is nog niet geweten.

De volgende FIFA-ranking wordt vrijgegeven op 31 maart.

De FIFA-ranking op donderdag 10 februari (tussen haakjes de vorige ranking op 23 december). 1. (1) BELGIË 1828,45 punten 2. (2) Brazilië 1823,42 3. (3) Frankrijk 1786 4. (5) Argentinië 1767 5. (4) Engeland 1756 6. (6) Italië 1741 7. (7) Spanje 1705 8. (8) Portugal 1660 9. (9) Denemarken 1655 10. (10) Nederland 1654 11. (12) Duitsland 1648 12. (14) Mexico 1648 13. (11) Verenigde Staten 1643 14. (13) Zwitserland 1643 15. (15) Kroatië 1621 16. (17) Uruguay 1614 17. (18) Zweden 1588 18. (20) Senegal 1588 19. (16) Colombia 1586 20. (19) Wales 1578

