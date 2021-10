België prijkt nog steeds helemaal bovenaan de FIFA-ranking. Hoewel de Rode Duivels hun twee wedstrijden op de Final Four van de Nations League verloren, tegen Frankrijk (2-3) en Italië (1-2), behouden ze de eerste plaats in de landenranking van de wereldvoetbalbond.

Brazilië had Lukaku en co van de troon kunnen stoten, maar liet die kans liggen door puntenverlies in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone voor het WK in Qatar.

De Seleçao knabbelt wel aan zijn achterstand. Twintig punten worden er twaalf (1.832 tegen 1.820).

Drie jaar

België staat sinds 20 september 2018 op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 bekleedden de Duivels de nummer 1-positie voor het eerst.

Wereldkampioen Frankrijk (1.779), winnaar van de tweede editie van de Nations League, en Europees kampioen Italië (1.751) wippen over Engeland (1.750). Argentinië behoudt de zesde plaats voor Spanje, verliezend finalist in Milaan tegen Les Bleus. La Roja gaat voorbij Portugal. De top tien wordt vervolledigd door Mexico en Denemarken.

De Rode Duivels komen dit jaar nog twee keer in actie in de voorronde van het WK. Op 13 november spelen ze thuis tegen Estland (FIFA 105), drie dagen later wacht een verplaatsing naar Wales (FIFA 19). De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 25 november.

Brazilië had Lukaku en co van de troon kunnen stoten, maar liet die kans liggen door puntenverlies in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone voor het WK in Qatar. De Seleçao knabbelt wel aan zijn achterstand. Twintig punten worden er twaalf (1.832 tegen 1.820). België staat sinds 20 september 2018 op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 bekleedden de Duivels de nummer 1-positie voor het eerst. Wereldkampioen Frankrijk (1.779), winnaar van de tweede editie van de Nations League, en Europees kampioen Italië (1.751) wippen over Engeland (1.750). Argentinië behoudt de zesde plaats voor Spanje, verliezend finalist in Milaan tegen Les Bleus. La Roja gaat voorbij Portugal. De top tien wordt vervolledigd door Mexico en Denemarken. De Rode Duivels komen dit jaar nog twee keer in actie in de voorronde van het WK. Op 13 november spelen ze thuis tegen Estland (FIFA 105), drie dagen later wacht een verplaatsing naar Wales (FIFA 19). De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 25 november.