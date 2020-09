Wereldkampioen Frankrijk en Brazilië vervolledigen achter België de top drie.

Wegens de coronacrisis stonden eerder deze maand, met de twee eerste speeldagen in de Nations League, pas de eerste interlands van 2020 op de agenda. Enkel de nationale teams in Europa kwamen opnieuw in actie, de ploegen van de andere confederaties zijn pas de komende weken aan zet. De troepen van bondscoach Roberto Martinez lieten in Denemarken (0-2) en thuis tegen IJsland (5-1) geen steek vallen.

De Duivels behouden zo de hoogste positie op de FIFA-ranking. Ook de rest van de top vier blijft ongewijzigd. Frankrijk is tweede, voor Brazilië en Engeland. Portugal gaat twee plaatsen vooruit en is de nieuwe nummer vijf, Uruguay (-1) zakt naar de zesde plek. Spanje (+1) is zevende, voor Kroatië (-2). Argentinië en Colombia blijven status quo en maken de top tien vol. EK-tegenstanders van de Rode Duivels Rusland, 32e (+6), en Finland, 56e (+2), stijgen op de nieuwe FIFA-ranking. Denemarken, zowel in de Nations League als op het EK een opponent, blijft zestiende.

België voert de stand aan sinds september 2018 en bekleedde de eerste plaats al eens eerder van november 2015 tot en met maart 2016. Sinds de invoering van het klassement in december 1992 stonden slechts drie landen langer op kop: Brazilië, Spanje en Duitsland.

De Belgen kroonden zich ook al driemaal (2015, 2018 en 2019) tot Team van het Jaar, de erkenning voor het land dat op het einde van een kalenderjaar de eerste plaats inneemt op de FIFA-ranking. De Duivels doen daarmee even goed als Duitsland, en beter dan Argentinië (2 keer) en Frankrijk (1 keer). Alleen Brazilië (12 keer) en Spanje (6 keer) stonden aan het eind van een jaar vaker op kop.

De ploeg van Martinez gaat nog een druk najaar tegemoet, met in oktober de drie volgende duels. Na een oefeninterland tegen Nieuw-Zeeland (08/10) volgen de Nations League-wedstrijden in Engeland (11/10) en IJsland (14/10).

