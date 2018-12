Rode Duivels blijven minstens tot april nummer één van de wereld

Sinds de publicatie van de vorige FIFA-ranking kwamen de troepen van bondscoach Roberto Martinez tweemaal in actie in de Nations League. Na de 2-0 zege tegen IJsland (36e op FIFA-ranking) volgde een afgang in Zwitserland (8e): 5-2. Daardoor wisten de Rode Duivels zich niet te plaatsen voor de Final 4 van de nieuwe landencompetitie.

Frankrijk is de eerste achtervolger op de wereldranglijst en telde een maand geleden slechts één punt achterstand op België. Les Bleus verloren sindsdien in de Nations League met 2-0 van Nederland (15e), vervolgens versloeg de wereldkampioen Uruguay (6e) met 1-0 in een vriendschappelijke interland.

De Rode Duivels werden eind september opnieuw de nummer een van de wereld. België bekleedde de hoogste podiumplaats eerder al van november 2015 tot en met maart 2016.

Sinds de creatie van het klassement voerden amper zeven andere landen de lijst aan. Duitsland (in 1993 het eerste land aan de top), Brazilië, Italië, Frankrijk, Argentinië en Spanje wisselden elkaar door de jaren heen veelvuldig af als nummer een. In augustus 2011 mocht ook Nederland zich even beste land van de wereld noemen. België en Nederland zijn de twee enige leiders die nooit de wereldtitel veroverden.

EK-voorronde

Zondag weten de Rode Duivels tegen wie ze het opnemen in de kwalificaties voor Euro 2020. Dan vindt de loting plaats in de Ierse hoofdstad Dublin. België zit in de eerste pot.

De kwalificaties vinden plaats tussen 21 maart 2019 en 19 november 2019. De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich voor de eindronde van het EK.