De Rode Duivels maakten ook in hun achtste EK-kwalificatiewedstrijd geen fout. Doelpunten van Michy Batshuayi en Thomas Meunier volstonden in Kazachstan voor een 0-2-overwinning.

De manschappen van bondscoach Roberto Martinez, die sinds de 9-0 zege van donderdag tegen San Marino al mathematisch zeker zijn van kwalificatie voor het EK, blijven soeverein aan kop in groep I met het maximum van 24 punten. Kazachstan is vierde met zeven punten.

Het duel in Nur-Sultan begon vrij gelijkopgaand. De Kazakken zetten meteen hoog druk op de Duivels, die zich toch even moesten aanpassen aan het gladde kunstgras in de Astana Arena. Fedin trapte de eerste kans voor de thuisploeg over.

Na twintig minuten was het Kazachse enthousiasme gaan liggen en namen de Rode Duivels het heft in handen. En dat leverde meteen het openingsdoelpunt op. Praet, voor het eerst aan de aftrap, legde de bal heerlijk achter de Kazachse verdediging. Batshuayi, de vervanger van Lukaku voorin, liep de bal koelbloedig tegen de touwen, 0-1.

De partij kabbelde vervolgens verder. Kazachstan bleef zich presenteren als een stug en compact elftal, waardoor kansen erg schaars waren.

Indrukwekkend was het allemaal niet, maar meteen na de pauze stond het wel 0-2. Kapitein Eden Hazard vond met een loepzuivere assist op rechts Thomas Meunier en de Luxemburger vloerde doelman Nepogodov met een fraaie schuiver.

Er kwam nu plots meer ruimte en zowel beide Hazard-broers, Mertens als Batshuayi misten kansen op een derde Belgische treffer.

Niemand maalde er echt om. De overwinning kwam immers nooit in gevaar.

In het slot moest Courtois toch nog eens zijn handen uit de mouwen steken na een vrijschop van Islamkhan. Maar het bleef 0-2.

In de toegevoegde tijd mocht Brandon Mechele nog zijn debuut voor de Duivels vieren, als vervanger voor Thomas Vermaelen.