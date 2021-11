De Rode Duivels reizen maandag zonder aanvoerder Eden Hazard, Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Dennis Praet en Jason Denayer af naar Wales, waar ze het dinsdagavond op de laatste speeldag in groep E van de WK-kwalificaties opnemen tegen Wales.

Reservedoelman Thomas Kaminski werd in extremis opgeroepen, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB.

Op uitzondering van Praet waren de vier internationals maandagvoormiddag reeds niet op training verschenen in Tubeke. De afwezigheid van Courtois was geen verrassing. Bondscoach Roberto Martinez maakte zaterdag na de 3-1 zege tegen Estland al bekend dat de nationale doelman meer dan waarschijnlijk niet mee zou afreizen naar Cardiff.

Courtois kon in aanloop naar het kwalificatieduel tegen Estland ook maar één keer trainen en er worden geen risico's genomen. De doelman mag terugkeren naar Madrid, samen met ploegmakker Eden Hazard. Aangezien ook reservedoelman Mignolet afhaakte, werd er met Kaminski een derde doelman opgeroepen. Tegen Wales staat Koen Casteels meer dan waarschijnlijk tussen de palen. Jason Denayer was nog basisspeler tegen Estland, van Praet was al langer geweten dat hij na zijn forfait voor Estland ook twijfelachtig was voor Wales.

