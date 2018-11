Rode Duivels grijpen met zware nederlaag in Zwitserland alsnog naast Final Four

De wedstrijd kon nochtans niet beter beginnen voor de Duivels, in een uitverkochte Swissporarena in een winters Luzern. Nog geen twee minuten stonden er op de klok toen Thorgan Hazard mistasten in de thuisverdediging genadeloos afstrafte: 0-1 en La Nati moest al meteen achtervolgen. De thuisploeg liep achter de feiten aan en laat de Duivels dan ook nog eens dodelijk efficiënt zijn. Iets voorbij het kwartier trapte Thorgan Hazard al zijn tweede van de avond tegen de netten. Voor de jongste van de Hazard-tandem nog maar doelpunten nummers twee en drie bij de nationale ploeg. Daarmee onderstreepte hij wel de uitstekende vorm die hij nu al maanden etaleert bij Borussia Mönchengladbach. Met een 0-2 op het scorebord leek het een 'mission impossible' voor de Zwitsers, die al vier keer moesten scoren om zich nog te kwalificeren. Zo goed het echter aanvallend in mekaar zat, zo zwak was het verdedigend en nog voor de pauze hadden de Zwitsers de achterstand weer omgezet in een 3-2 voorsprong.

Na die knotsgekke eerste helft werd het dus nog bibberen en plots liep het ook aanvallend niet meer. Toen de 4-2 viel, hing die al een tijdje in de lucht en plots waren de Zwitsers virtueel gekwalificeerd. Met de inbreng van Michy Batshuayi kwam er een aanspeelpunt bij voorin, maar kansen leverde dat niet op. Meer nog, de 5-2 viel nog aan de overkant: uitblinker Seferovic met zijn derde van de avond.