Maandagavond (vanaf 18 uur) wordt in het Zwitserse Zürich geloot voor de Europese kwalificaties van het WK 2022 in Qatar. Vijfenvijftig landen worden onderverdeeld in tien groepen van vijf of zes.

De vier deelnemers aan de Final Four van de Nations League in oktober 2021 in Italië (België, Frankrijk, Spanje en Italië) worden sowieso in een groep van vijf geplaatst.

Om de zes potten voor de loting te bepalen, wordt gekeken naar de FIFA-ranking van november. Daarin staat België nog steeds aan de leiding, voor Frankrijk. Beide landen zitten in de eerste pot, net als Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken, Duitsland en Nederland.

In pot twee zitten onder meer Zwitserland, Wales en Polen. Tot pot drie behoren onder andere Rusland en het Noorwegen van supertalent Erling Haaland.

De kwalificaties beginnen volgend jaar in maart en eindigen in november. De tien groepswinnaars stoten door naar het WK in Qatar. De tien runners-up krijgen nog een herkansing via play-offs, net als de twee beste Nations League-groepswinnaars (op basis van de Nations League-ranking) die niet in de top twee van hun groep eindigen. Deze twaalf landen strijden in drie groepen om de laatste drie tickets.

Het WK in Qatar wordt gespeeld van 21 november tot 18 december 2022.

Potverdeling Pot 1: BELGIË, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken, Duitsland en Nederland. Pot 2: Zwitserland, Wales, Polen, Zweden, Oostenrijk, Oekraïne, Servië, Turkije, Slovakije en Roemenië. Pot 3: Rusland, Hongarije, Ierland, Tsjechië, Noorwegen, Noord-Ierland, IJsland, Schotland, Griekenland en Finland. Pot 4: Bosnië en Herzegovina, Slovenië, Montenegro, Noord-Macedonië, Albanië, Bulgarije, Israël, Wit-Rusland, Georgië en Luxemburg. Pot 5: Armenië, Cyprus, Faeröer, Azerbeidzjan, Estland, Kosovo, Kazachstan, Litouwen, Letland en Andorra. Pot 6: Malta, Moldavië, Liechtenstein, Gibraltar en San Marino.

De vier deelnemers aan de Final Four van de Nations League in oktober 2021 in Italië (België, Frankrijk, Spanje en Italië) worden sowieso in een groep van vijf geplaatst. Om de zes potten voor de loting te bepalen, wordt gekeken naar de FIFA-ranking van november. Daarin staat België nog steeds aan de leiding, voor Frankrijk. Beide landen zitten in de eerste pot, net als Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken, Duitsland en Nederland. In pot twee zitten onder meer Zwitserland, Wales en Polen. Tot pot drie behoren onder andere Rusland en het Noorwegen van supertalent Erling Haaland. De kwalificaties beginnen volgend jaar in maart en eindigen in november. De tien groepswinnaars stoten door naar het WK in Qatar. De tien runners-up krijgen nog een herkansing via play-offs, net als de twee beste Nations League-groepswinnaars (op basis van de Nations League-ranking) die niet in de top twee van hun groep eindigen. Deze twaalf landen strijden in drie groepen om de laatste drie tickets. Het WK in Qatar wordt gespeeld van 21 november tot 18 december 2022.