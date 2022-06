De Rode Duivels hebben zaterdag een informatiesessie gevolgd over de arbeids- en mensenrechten in Qatar, waar later dit jaar het wereldkampioenschap voetbal zal plaatsvinden. Dat meldt Amnesty International, de mensenrechtenorganisatie die de sessie organiseerde.

De Rode Duivels kregen volgens de ngo informatie over mensenrechtenkwesties gekoppeld aan het WK. 'Naast de ernstige mensenrechtenschendingen en misbruiken die Amnesty International heeft vastgesteld, werden ook de hervormingen toegelicht die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Ten slotte werd ook stilgestaan bij de rol van voetbal en de mogelijkheden die de wereldwijde aandacht door het WK biedt om positieve verandering teweeg te brengen voor mensenrechten in de regio', klinkt het.

Onder de aanwezigen waren onder meer Eden en Thorgan Hazard, Dries Mertens, Axel Witsel, Hans Vanaken, Simon Mignolet, Jan Vertonghen, Youri Tielemans, Yannick Carrasco, Thomas Meunier, Roberto Martínez, Thierry Henry en Thomas Vermaelen.

'Ik denk dat het goed is om erover te praten, dit zijn dingen die besproken moeten worden. We moeten niet bang zijn om ons over zaken uit te spreken, ook al zijn we daar in de eerste plaats om te voetballen', wordt ploegkapitein Eden Hazard geciteerd in het persbericht van Amnesty International.

Volgens de ngo werden de mensenrechten van honderdduizenden arbeidsmigranten in Qatar de laatste jaren geschonden tijdens de bouw van de infrastructuur voor het WK. Sinds 2017 heeft het land wel belangrijke arbeidshervormingen doorgevoerd, 'maar door een gebrekkige handhaving duurde de uitbuiting voort', luidt het.

