De Rode Duivels krijgen nog voor de start van het EK hun eerste inenting met het Pfizer-vaccin. Het tweede prikje volgt pas na afloop van EURO 202O. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws woensdag en het nieuws werd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bevestigd aan persagentschap Belga.

Pas vorige week werd er door de ministers van Volksgezondheid op de interministeriële conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist dat de Rode Duivels voor de start van het EK hun coronavaccin zouden krijgen. De KBVB drong er al langer op aan om de spelers van de nationale ploeg te vaccineren voor de start van het EK op 11 juni. Premier Alexander De Croo schaarde zich achter dat pleidooi en uiteindelijk werd het licht toch op groen gezet.

Bedoeling is dat de 26 basisspelers, 11 reservespelers en 14 stafleden voor de start van het EK hun coronavaccin krijgen. De vaccinatie zelf zou centraal gebeuren in één vaccinatiecentrum. Als mogelijk vaccin werd dat van Johnson & Johnson naar voren geschoven, want bij dat vaccin volstaat één prik. Onduidelijkheid omtrent de leveringen van dat vaccin en de voorlopige invoering van een leeftijdsgrens om het vaccin enkel nog te gebruiken voor mensen vanaf 41 jaar elimineert die optie echter. De Rode Duivels zullen ingeënt worden met Pfizer: een eerste prik nog voor de start van het EK, een tweede pas na afloop van het toernooi.

Het duurt evenwel drie weken vooraleer de eerste prik voldoende bescherming biedt. Het Crisiscentrum en gezondheidsinstituut Sciensano riepen daarvoor de burgers eerder al op tot voorzichtigheid in de eerste weken na een eerste dosis van het vaccin. 'Het lichaam heeft tijd nodig om afweermechanismen op te bouwen, en tijdens die eerste drie weken is het alsof u nog niet gevaccineerd bent', klonk het dinsdag nog bij viroloog Steven Van Gucht.

'Een eerste dosis van een vaccin biedt overigens maar een gedeeltelijke bescherming. Een optimale bescherming wordt pas bereikt na een tweede dosis. Dat is in het bijzonder het geval voor de varianten van het virus', aldus Van Gucht.

Recent Brits onderzoek toont overigens een uitstekende bescherming door de vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca tegen varianten van het virus na een tweede dosis. Na een eerste dosis is er slechts een gedeeltelijke bescherming, die duidelijk minder goed is voor de Indische variant. Na twee dosissen bieden beide vaccins 80 tot 90 procent bescherming tegen de ergste vormen van ziekte.

