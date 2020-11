De Rode Duivels staan zondag voor een cruciaal duel met Engeland op de voorlaatste speeldag van de groepsfase van de Nations League. Bij winst komt plaatsing voor de Final Four heel dichtbij, verlies zou bijna zeker het einde van de kwalificatiekansen betekenen.

Bondscoach Roberto Martinez kreeg zaterdagmorgen nog het goede nieuws te horen dat er geen nieuwe positieve coronagevallen onder de spelersgroep werden opgemerkt. Hij kan dus zondag over zijn voltallige kern beschikken. Er heerst nog lichte twijfel omtrent de fitheid van Romelu Lukaku. De aanvalsleider van de Duivels vervoegde donderdag de selectie en trainde sindsdien individueel. Lukaku miste bij Inter twee wedstrijden door een lichte adductorenblessure, maar speelde vorige zondag wel opnieuw een kwartiertje mee tegen Atalanta. Indien hij toch niet fit raakt, houdt de bondscoach natuurlijk nog Michy Batshuayi achter de hand. Batsman was woensdag opnieuw twee maal trefzeker tegen Zwitserland. Hij toont intussen al jaren dat hij, ondanks voortdurend gesukkel in clubverband, bij de Duivels een garantie op doelpunten vormt.

'We werken voorlopig nog individueel met hem', legde Martinez zaterdag uit tijdens zijn persmoment. 'We zijn blij met zijn sessie van gisteren. Alles is onder controle. We zijn positief gestemd over zijn speelkansen. Hij moet de groep nog vervoegen, maar hij maakt progressie.'

Iedereen aanwezig buiten Eden Hazard

Verder lijkt Martinez na het geëxperimenteer tegen Zwitserland opnieuw terug te vallen op zijn vast basiselftal. Thibaut Courtois zal in doel opnieuw de plaats innemen van Simon Mignolet. Het wordt voor de Real Madrid-doelman zijn eerste interland in een jaar tijd. Achterin grijpt de bondscoach meer dan waarschijnlijk terug naar het trio Alderweireld, Denayer en Vertonghen. Enkel Vertonghen stond woensdag tegen de Zwitsers aan de aftrap. Alderweireld sloot pas donderdag aan bij de selectie. Denayer viel in de absolute slotfase in tegen Zwitserland en trainde vervolgens donderdag individueel. Vrijdag nam hij opnieuw deel aan de groepstraining, in tegenstelling tot zijn concurrent achterin Dedryck Boyata die twijfelachtig is. De Lyon-verdediger scoorde de voorbije interlands al punten bij de bondscoach en lijkt dus opnieuw zeker van zijn stekje in het centrum.

Op het middenveld mag naast Axel Witsel opnieuw Youri Tielemans verwacht worden. Tielemans nam de ploeg op sleeptouw in de tweede helft tegen Zwitserland en had een groot aandeel in de ommekeer naar de overwinning. Kevin De Bruyne schuift zo opnieuw een rijtje vooruit, waar hij Dries Mertens naast zich zal krijgen. De Leuvenaar miste het vorige interlandblok, omdat hij in quarantaine zat met zijn ploegmaats van Napoli. In zijn thuisstad Leuven zal Mertens extra graag willen spelen. Op de wingbacks lijken Thomas Meunier en Thorgan Hazard, mede door de blessures van hun dichtste concurrenten Timothy Castagne en Yannick Carrasco, zeker van hun plek. Hazard speelde woensdag wel al negentig minuten tegen Zwitserland, Meunier kwam toen nog niet in actie.

Vanavond al plaatsen voor eindronde?

België leidt groep 2 van de Nations League met negen punten, twee meer dan Engeland en Denemarken. IJsland is puntenloos laatste. Volgende week woensdag volgt op de slotspeeldag nog een thuismatch tegen Denemarken. De Denen ontvangen zondag nog IJsland.

Er is voor de Duivels zondag al de mogelijkheid om zich te verzekeren van groepswinst, maar dan moeten ze zelf winnen van Engeland en hopen dat Denemarken niet de volle buit pakt tegen IJsland. Bij een gelijkspel tegen de Engelsen moet er tot de laatste speeldag en het duel tegen Denemarken gewacht worden vooraleer in de groep de beslissing valt. Bij een thuisnederlaag tegen Engeland is het meer dan waarschijnlijk over en uit, want op de slotspeeldag moet er niet gerekend worden op puntenverlies van de Three Lions tegen IJsland.

