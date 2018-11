Rode Duivels: Martinez roept Dendoncker en Januzaj opnieuw op

Omdat een rist sterkhouders door blessureleed buiten strijd is, zal de Spanjaard moeten puzzelen in de laatste twee interlands van het zo succesvolle 2018. Onder meer Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen zijn out.

Romelu Lukaku werd de voorbije week niet geselecteerd door Manchester United-coach José Mourinho voor de competitiewedstrijd tegen Bournemouth en de Champions League-match tegen Juventus, maar de spits zit wel in de 25-koppige selectie van Martinez. 'Ik ben niet zeker dat hij fit is, we staan in contact met ManU', liet Martinez optekenen.

'Voor Romelu worden de komende 48 uren cruciaal. Maandag volgt er een definitieve beslissing. Maar momenteel hebben we er redelijk veel vertrouwen in dat iedereen op de lijst inzetbaar is voor de komende twee interlands.'

Marouane Fellaini, die woensdag tegen Juventus zijn rentree vierde na enkele weken afwezigheid, behoort niet tot de selectie. 'Door de aard van zijn blessure is het beter dat hij deze periode gebruikt om opnieuw fit te geraken. Hij is nog niet klaar om 90 minuten te spelen', aldus Martinez.

Dries Mertens, die sukkelt met een schouderblessure, zakt wel af naar België om de duels met IJsland en Zwitserland voor te bereiden. De uit blessure teruggekeerde Adnan Januzaj is eveneens van de partij. 'Tegen Sevilla was hij indrukwekkend. Adnan is helemaal fit. November is een zware voetbalmaand, met veel wedstrijden. Dan is het goed om over een frisse speler als Januzaj te beschikken.'

Ook Leander Dendoncker, die voor Wolverhampton Wanderers nog geen minuut speelde in de Premier League, werd opnieuw geselecteerd. 'We hebben elkaar gesproken. Hij past zich steeds beter aan het Engelse spel aan en maakte recent deel uit van de selectie van Wolverhampton, ook over zijn prestaties op training is er een positief gevoel. Leander kent onze manier van werken en kan op verschillende posities uitkomen. Hij zit vol energie', besloot Martinez.