Voor de Rode Duivels wordt het de eerste wedstrijd met publiek sinds november vorig jaar. Er worden 7000 fans toegelaten.

Met de oefeninterland tegen Ivoorkust trappen de Rode Duivels vanavond (20u45) in het Koning Boudewijnstadion in Brussel een drieluik op gang waarvan het zwaartepunt zondagavond ligt met de Nations League-verplaatsing naar Engeland. Komende week woensdag wordt de interlandweek afgesloten met het Nations League-duel in IJsland.

Voor de Rode Duivels wordt het vanavond de eerste wedstrijd met publiek sinds de met 6-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Cyprus op de slotspeeldag in de EK-kwalificaties, medio november vorig jaar. Na de uitbraak van het coronavirus werd er eerst niet meer gespeeld, vervolgens achter gesloten deuren, zoals vorige maand tegen Denemarken en IJsland het geval was.

De Belgische bond stelde 11.000 tickets beschikbaar, daarvan waren er woensdagvoormidddag iets meer dan 6000 de deur uit. Het risico blijft relatief groot, gezien het aantal coronabesmettingen in de hoofdstad en de bijkomende maatregelen die de Brusselse overheid daarop woensdag aankondigde. Uiteindelijk werd er beslist om slechts 7000 fans toe te laten, maar de wedstrijd kan dus wel zoals gepland doorgaan.

Vijf debutanten

Voor het drieluik riep de bondscoach liefst 33 spelers op, met daarin ook vijf debutanten: Sebastiaan Bornauw, Joris Kayembe, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers en Zinho Vanheusden. Bornauw, Saelemaekers en Vanheusden verlaten na de oefenmatch tegen Ivoorkust de selectie om bij de U21 aan te sluiten.

Zelfs naar Martinez' normen is dat een zeer uitgebreide selectie, waardoor de bondscoach de oefeninterland tegen de Ivorianen zal gebruiken om wat uit te proberen en andere jongens hun kans te gunnen, vooral dan met het oog op de toekomst, gezien de huidige leeftijd van de defensie.

Verwachte opstelling

Veel namen voor de wedstrijd van donderdag wou de bondscoach niet geven. Simon Mignolet staat in doel, maar daar bleef het bij.

Gezien het beperkt aantal centrale middenvelders dat op training verscheen, mogen ook Leander Dendoncker en Hans Vanaken zich opmaken voor een basisplaats.

Voor de drie plaatsen achterin gaat het tussen Vanheusden, Bornauw, Dedryck Boyata en Brandon Mechele. Op de wingbacks krijgen we mogelijk Timothy Castagne of Alexis Saelemaekers (rechts) en Joris Kayembe (links).

Voorin gaat het tussen Michy Batshuayi en Christian Benteke voor een basisplaats, met Jérémy Doku en Divock Origi (of Leandro Trossard) op de flanken. Het zou dus zomaar kunnen dat er vier debutanten aan de aftrap verschijnen, ongezien in het Martinez-tijdperk.

Tegen Ivoorkust komt het er dus vooral op aan om te zien hoe de vervangers voor de dag komen op het internationale toneel tegen een team van niveau.

Ivoorkust is met enkele ronkende namen in de selectie naar Brussel afgezakt, maar is lang niet meer de pletwals die jarenlang aan de top stond van het Afrikaanse voetbal en begin 2014 in Brussel in een oefeninterland een 2-2 gelijkspel kwam afdwingen. Op de Africa Cup van vorig jaar gingen ze er in de kwartfinales uit, in de kwalificaties werd er zelfs verloren van Ethiopië. Toch is het team nog een pak sterker dan Nieuw-Zeeland, dat aanvankelijk als tegenstander gepland stond. Wegens de coronacrisis moesten de Nieuw-Zeelanders hun trip naar Europa echter afzeggen.

