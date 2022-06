Met twee wedstrijden op de teller is deze Nations League-groepsfase voor de Rode Duivels er eentje van extremen. De 1-4 nederlaag van vorige week tegen Nederland, werd woensdag meteen rechtgezet met een klinkende 6-1 zege tegen Polen.

Als de Belgen nog ambities hebben om tot in de Final Four van deze Nations League te geraken, moet er zaterdag ook gewonnen worden in Cardiff tegen Wales, op papier de zwakste tegenstander in deze groep. Reeds meerdere jaren ondervinden de Rode Duivels echter heel wat moeilijkheden met Wales. In de laatste zes confrontaties werd er slechts één keer gewonnen. Daarnaast waren er twee nederlagen en drie draws.

Hun grootste nachtmerrie beleefde deze generatie Rode Duivels op het EK van 2016, toen ze in de kwartfinales uitgeschakeld werden door Wales, terwijl de weg naar de finale open lag. Daarnaast is Wales nog in volle euforie, na de historische kwalificatie voor Qatar. Daar zullen ze eind dit jaar voor het eerst in 64 jaar nog eens aan een WK-eindronde deelnemen. Het maakt dat de voorbije weken bij de Welshmen alles in het teken stond van die WK-kwalificatie, die in de barrages werd afgedwongen tegen Oekraïne.

De Nations League verdween naar de achtergrond, met twee nederlagen tegen Polen en Nederland als gevolg. De Welshe bondscoach Rob Page gaf reeds toe dat er nu gespeeld zal worden in functie van het WK, aangezien er geen ruimte meer is voor oefenwedstrijden. In de Nations League is het puntenloze Wales nu reeds quasi uitgeschakeld voor groepswinst en staat enkel het behoud in de groep nog op het spel. Daarvoor zal eerder de thuiswedstrijd tegen Polen van belang zijn. Aan Belgische zijde kondigde bondscoach Roberto Martinez vier à vijf wissels aan, in vergelijking met het team dat Polen een 6-1 oplawaai verkocht. "De spelers die reeds twee keer aan de aftrap kwamen, zullen in de eerstvolgende twee duels slechts één basisplaats krijgen", vertelde Martinez vrijdag. 'Wisselmogelijkheden zijn er genoeg.'

Doelman Koen Casteels mag zich opmaken voor zijn vierde cap bij de Rode Duivels, de eerste sinds eind vorig jaar. Hij vervangt in doel Simon Mignolet, op zijn beurt de vervanger van de geblesseerde Thibaut Courtois. Amadou Onana en Dries Mertens zijn meegereisd naar Cardiff, maar zijn niet voldoende fit. Charles De Ketelaere is twijfelachtig.

Als de Belgen nog ambities hebben om tot in de Final Four van deze Nations League te geraken, moet er zaterdag ook gewonnen worden in Cardiff tegen Wales, op papier de zwakste tegenstander in deze groep. Reeds meerdere jaren ondervinden de Rode Duivels echter heel wat moeilijkheden met Wales. In de laatste zes confrontaties werd er slechts één keer gewonnen. Daarnaast waren er twee nederlagen en drie draws. Hun grootste nachtmerrie beleefde deze generatie Rode Duivels op het EK van 2016, toen ze in de kwartfinales uitgeschakeld werden door Wales, terwijl de weg naar de finale open lag. Daarnaast is Wales nog in volle euforie, na de historische kwalificatie voor Qatar. Daar zullen ze eind dit jaar voor het eerst in 64 jaar nog eens aan een WK-eindronde deelnemen. Het maakt dat de voorbije weken bij de Welshmen alles in het teken stond van die WK-kwalificatie, die in de barrages werd afgedwongen tegen Oekraïne. De Nations League verdween naar de achtergrond, met twee nederlagen tegen Polen en Nederland als gevolg. De Welshe bondscoach Rob Page gaf reeds toe dat er nu gespeeld zal worden in functie van het WK, aangezien er geen ruimte meer is voor oefenwedstrijden. In de Nations League is het puntenloze Wales nu reeds quasi uitgeschakeld voor groepswinst en staat enkel het behoud in de groep nog op het spel. Daarvoor zal eerder de thuiswedstrijd tegen Polen van belang zijn. Aan Belgische zijde kondigde bondscoach Roberto Martinez vier à vijf wissels aan, in vergelijking met het team dat Polen een 6-1 oplawaai verkocht. "De spelers die reeds twee keer aan de aftrap kwamen, zullen in de eerstvolgende twee duels slechts één basisplaats krijgen", vertelde Martinez vrijdag. 'Wisselmogelijkheden zijn er genoeg.' Doelman Koen Casteels mag zich opmaken voor zijn vierde cap bij de Rode Duivels, de eerste sinds eind vorig jaar. Hij vervangt in doel Simon Mignolet, op zijn beurt de vervanger van de geblesseerde Thibaut Courtois. Amadou Onana en Dries Mertens zijn meegereisd naar Cardiff, maar zijn niet voldoende fit. Charles De Ketelaere is twijfelachtig.