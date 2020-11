De kwalificatie voor de Final Four van de tweede editie van de Nations League levert de Koninklijke Belgische Voetbalbond (RBFA) meerdere miljoenen euro op.

In tegenstelling tot de eerste editie van de Nations League maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA deze keer geen bedragen officieel bekend. Volgens het Duitse nieuwsagentschap DPA bedraagt het prijzengeld in totaal 81,5 miljoen euro, waarvan 7,5 miljoen euro naar de winnaar gaat.

De zestien landen in de A-divisie, waaronder dus ook België, kregen allemaal een startpremie van 1,5 miljoen euro. De vier groepswinnaars Spanje, Frankrijk, Italië en België mogen nog eens anderhalf miljoen euro bijschrijven op hun rekening. De toernooiwinnaar krijgt 4,5 miljoen euro, de verliezende finalist 3,5 miljoen euro en ook voor de nummers drie en vier is er telkens een miljoen euro minder.

Andere media spreken over nog hogere bedragen: 2,5 miljoen euro startgeld en datzelfde bedrag bij kwalificatie voor de Final Four. De nummer vier zou dan 2,5 miljoen euro krijgen, nummer drie 3,5 miljoen euro, de verliezende finalist 4,5 miljoen euro en de winnaar liefst 6 miljoen euro.

