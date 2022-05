Bondscoach Roberto Martinez maakt woensdagmiddag (12u) in de fonkelnieuwe gebouwen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond in Tubeke zijn selectie bekend voor de groepsfase van de Nations League, die begin komende maand van start gaat.

In groep 4 van de A-divisie starten de Rode Duivels op vrijdag 3 juni in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion met een Derby der Lage Landen tegen Nederland. Vijf dagen later, op woensdag 8 juni is er de thuiswedstrijd tegen het Polen van Robert Lewandowski. Op de speeldagen drie en vier volgen er twee uitwedstrijden: op zaterdag 11 juni staat in Cardiff het altijd lastige duel tegen Wales op het programma, het vierluik wordt na een korte tussenstop in Brussel op dinsdag 14 juni afgesloten in Polen.

Dan zijn er meteen vier van de zes speeldagen achter de rug in deze groepsfase, met na de zomeronderbreking enkel nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam). De groepswinnaar kwalificeert zich vervolgens voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep. Bij de vorige editie van de Nations League eindigden de Belgen in oktober vorig jaar op de vierde plaats, na nederlagen op de Final Four tegen Frankrijk en Italië, respectievelijk de wereld- en Europese kampioen.

Iets minder dan twee maanden later wordt in Qatar reeds het WK op gang getrapt. Vanwege de korte voorbereidingsperiode zullen er voordien amper oefeninterlands zijn. Meer dan een uitzwaaiwedstrijd op de Heizel of een korte campagne met bijbehorende oefeninterland in een van de Qatarese buurlanden zal niet mogelijk zijn, wat het belang van deze Nations League-campagne alleen maar doet toenemen. Het is daar dat de accenten voor het WK gelegd zullen worden en de potentiële WK-gangers zich in de gunst van de bondscoach moeten spelen.

Echte selectie

Voor Martinez is dit ook de eerste 'echte' selectie van het jaar. In maart waren er evenwel twee oefeninterlands, tegen Ierland en Burkina Faso, maar toen werden er met het oog op de toekomst enkel spelers met minder dan vijftig caps opgeroepen. De laatste wedstrijden met inzet dateren van eind vorig jaar. Medio november verzekerden ze zich toen met een 3-1 thuiszege tegen Estland definitief van het WK-ticket, de campagne werd enkele dagen later afgesloten met de overbodige verplaatsing naar Wales (1-1). Het maakt dat er niet al te veel geëxperimenteerd zal worden in de selectie, die zoals gebruikelijk weer vrij uitgebreid zal zijn. Daar komt nog eens bij dat de spelers er reeds een lang en zwaar seizoen hebben opzitten en er dus back-ups voorzien moeten worden.

In tegenstelling tot bij vorige selectieperiodes, is er deze keer allesbehalve een blessuregolf bij de Belgische spelers. Van de potentiële internationals stonden de voorbije week enkel Thorgan Hazard en Zinho Vanheusden nog aan de kant. Aanvoerder Eden Hazard dook plots weer op bij Real Madrid, waar hij na een operatie om het plaatje in zijn enkel te laten verwijderen zijn eerste minuten sinds medio februari maakte. En ook Jérémy Doku, het Belgische lichtpunt in de verloren EK-kwartfinale tegen Italië, zit na een seizoen blessureleed weer in de kern bij Stade Rennais. Het zou zijn eerste selectie sinds EURO 2020 worden. Intussen hebben enkele jongeren de stap richting de A-kern gezet en zijn de plaatsjes zo alleen maar duurder geworden.

